Abogados de trump pedirán a un tribunal federal que tome caso del dinero encubierto en nueva york

Por Karen Freifeld

27 jun (Reuters) - Los abogados de Donald Trump pedirán el martes a un juez federal de Estados Unidos que traslade de un tribunal estatal un caso penal en el que se acusa al expresidente de falsificar registros comerciales vinculados a un pago de dinero para silenciar a una estrella del porno.

Trump afirma que el tribunal federal es el lugar adecuado para el caso, argumentando que sus acciones estaban relacionadas con la presidencia, que los cargos implican la ley electoral federal y que tendría inmunidad ante la acusación estatal.

Trump, favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, se declaró inocente en abril en Manhattan de 34 cargos estatales de falsificación de registros comerciales para ocultar reembolsos a su entonces abogado Michael Cohen por el pago de 130.000 dólares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, ha dicho que tuvo un encuentro sexual con Trump, mientas que él lo niega.

El juez de distrito Alvin Hellerstein dijo que Trump no tenía que estar presente en la audiencia.

Un factor para determinar la jurisdicción es si los cargos se relacionan con la presidencia de Trump. Sus abogados argumentan en documentos judiciales que contrató a Cohen para manejar sus asuntos personales porque era presidente y sugieren que eso es suficiente asociación.

También argumentan que se le acusa de reembolsar a Cohen por un pago realizado para influir en las elecciones presidenciales, que la ley federal prevalece sobre la ley estatal para las elecciones federales, y que es inmune al enjuiciamiento estatal porque pagó a Cohen en 2017, durante su presidencia.

La fiscalía de Manhattan, que llevó el caso, dice que la conducta no tuvo nada que ver con las funciones de Trump como presidente.

La ley electoral federal no se antepone a la regulación estatal del fraude, dice la fiscalía, y Trump no es inmune a la persecución estatal porque sus acciones no implicaron ningún deber oficial.

En caso de que el caso permanezca en el tribunal estatal, está previsto que el juicio se celebre en marzo.

(Reporte de Karen Freifeld; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)

Reuters