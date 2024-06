Abogados inician argumentos en juicio a Hunter Biden por posesión de arma

WILMINGTON, Delaware, EE.UU. (AP) — Los abogados empezaron el martes a presentar sus argumentos iniciales en el caso federal de posesión de arma de fuego contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, tras la elección del jurado para el juicio.

Hunter Biden ha sido acusado de tres delitos graves derivados de la compra de un arma de fuego en 2018, cuando, según sus memorias, se encontraba sumido en la adicción al crack. Está acusado de mentir a un vendedor de armas con licencia federal, de hacer una falsa afirmación en la solicitud al decir que no usaba drogas, y de conservar ilegalmente el arma durante 11 días

Hunter Biden llegó al tribunal con su esposa, Melissa, a bordo de una SUV. La primera dama, Jill Biden, y su hermana, Ashley Biden, lo acompañaron nuevamente en el tribunal.

El proceso se produce tras la caída de un acuerdo con la fiscalía, en el que se habría evitado el espectáculo de un juicio muy cerca de la elección de 2024. Hunter Biden se declaró inocente y afirma que está siendo atacado injustamente por el Departamento de Justicia debido a que los republicanos condenaron el ahora extinto acuerdo con la fiscalía diciendo que era un tratamiento especial para el hijo del presidente demócrata.

El juicio se desarrolla unos días antes de que Donald Trump, el virtual nominado republicano a la presidencia, fuera condenado de 34 delitos graves en la ciudad de Nueva York. Los casos no están relacionados entre sí, pero su proximidad subraya el papel central que los tribunales han tenido en la campaña de 2024.

___

Long informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Alanna Durkin Richer en Washington y Fatima Hussein a bordo del Air Force One contribuyeron a este despacho.

AP