Abogados piden liberación de bombero detenido por Patrulla Fronteriza mientras combatía incendio

Los abogados de un bombero de Oregon que fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos mientras combatía un incendio forestal en el estado de Washington presentaron el viernes una petición ante un tribunal federal para solicitar a un juez que ordene su liberación de un centro de detención de inmigrantes.

El hombre de Oregon, Rigoberto Hernández Hernández, y otro bombero formaban parte de un equipo de 44 personas que combatían un incendio en el Parque Nacional Olympic el 27 de agosto cuando fueron detenidos por agentes durante una investigación penal que realizaban varias agencias acerca de los dos contratistas para los que trabajaban.

En una conferencia de prensa, los abogados del Innovation Law Lab dijeron que el arresto del bombero fue ilegal y violó las políticas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que establecen que la aplicación de la ley de inmigración no debe llevarse a cabo en lugares donde se realizan operaciones de emergencia.

Hasta el viernes, el incendio de Bear Gulch, uno de los más grandes del estado, había quemado 75 kilómetros cuadrados (29 millas cuadradas) y estaba contenido en un 9%.

La Patrulla Fronteriza dijo en ese momento que los dos trabajadores estaban en Estados Unidos sin autorización, por lo que fueron detenidos. Las autoridades federales no dieron información sobre la investigación de los contratistas.

El abogado Rodrigo Fernández Ortega dijo que presentaron una petición de hábeas corpus y una moción para una orden de restricción temporal que busca la liberación del hombre del centro de detención del ICE en el Noroeste en Tacoma, Washington.

La secretaria Adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que los dos hombres no eran bomberos, sino que trabajaban en un rol de apoyo cortando troncos para leña.

“La respuesta de extinción de incendios se mantuvo ininterrumpida todo el tiempo”, dijo. “Las acciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no impidieron ni interfirieron con ningún personal que participaba activamente en los esfuerzos de extinción de incendios”. Un portavoz de la Patrulla Fronteriza se negó a comentar, diciendo que no hablan sobre litigios activos o pendientes.

Después de que Hernández fuera detenido en agosto, sus abogados no pudieron localizarlo durante 48 horas, lo que causó angustia a su familia, dijo Fernández Ortega. Ha estado en la instalación de Tacoma desde entonces, afirmaron.

Hernández, de 23 años, era hijo de trabajadores agrícolas migrantes, dijo su abogado. Fue criado en Oregon, Washington y California mientras viajaban por trabajo.

Se mudó a Oregon hace tres años y comenzó a trabajar como bombero forestal.

Esta era su tercera temporada en esa labor, “realizando el arduo y peligroso trabajo de talar árboles y despejar la vegetación para controlar la propagación de incendios forestales y proteger hogares, comunidades y recursos”, dijo su abogado.

Hernández recibió una certificación de Visa U de la Fiscalía de Estados Unidos en Oregon en 2017 y presentó su solicitud para ese documento ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos al año siguiente. El programa de Visa U fue establecido por el Congreso para proteger a las víctimas de delitos graves que colaboran con los investigadores federales.

Ha esperado desde 2018 que la agencia de inmigración decida sobre su solicitud y debería estar libre durante el proceso, dijeron sus abogados.

