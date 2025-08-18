Abonos agotados en primer día de venta libre

Pisa vendió unos 5000 abonos durante la temporada 2024-25, en la que selló su retorno a la Serie A después de 34 años.

"Todos los abonos disponibles para la venta general para cada sector están agotados. Por lo tanto, la campaña de abonos para la temporada 2025-2026 se da por concluida", se lee en un comunicado del Pisa.

"Aclaramos que se pondrá a disposición un número limitado de entradas para cada partido para cada localidad, con la excepción del sector Curva Norte (el sector donde se concentra la afición más entusiasta del club, Ndr)", aclara el texto.

Para conseguir sus entradas, algunos aficionados habían acampado frente a las ventanillas desde el pasado viernes 15, usando camas inflables para dormir y sombrillas para resguardarse del sol y el calor.

"El club agradece con orgullo a todos los aficionados que han decidido renovar sus abonos esta temporada y da la bienvenida a quienes los han adquirido por primera vez", destaca la nota del Pisa, que debutará el domingo 24 en campo del Atalanta.

"Sin embargo, lamenta no haber podido disfrutar de unas instalaciones deportivas más amplias y, en consecuencia, no haber podido atender las numerosas solicitudes que superan la capacidad del estadio recientemente ampliado y renovado", concluye el comunicado. (ANSA).