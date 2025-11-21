AbraSilver presenta proyecto de oro y plata a régimen de incentivos en Argentina

BUENOS AIRES, 21 nov (Reuters) - La minera AbraSilver Resource Corp presentó el viernes la solicitud de su proyecto de oro y plata Diablillos, en la provincia norteña de Salta, a un régimen de incentivos del Gobierno argentino que brinda beneficios fiscales y jurídicos, informó la empresa en un comunicado.

AbraSilver, una empresa de exploración en etapa avanzada que cotiza en la Bolsa de Canadá y posee el 100% del proyecto Diablillos, espera que el Gobierno apruebe en 2026 su solicitud al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar en la construcción de su planta.

"Esta presentación marca otro hito importante para AbraSilver mientras continuamos reduciendo riesgos y avanzando en Diablillos", dijo el presidente y director ejecutivo de la compañía, John Miniotis, en un comunicado en su página web.

"Con nuestra solicitud al RIGI ahora presentada y pendiente de revisión gubernamental esperamos una decisión a principios de 2026, lo cual traerá beneficios transformadores para el proyecto mientras seguimos avanzando hacia una decisión de construcción el próximo año", agregó.

Argentina exporta oro y plata, tiene proyectos de cobre de clase mundial -aunque aún ninguno en producción- y es el cuarto exportador mundial de litio. (Reporte de Lucila Sigal, Editado por Nicolás Misculin)