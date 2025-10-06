Abre juicio contra un acusado de matar con un machete a sacristán en España

El juicio contra un hombre acusado de matar con un machete a un sacristán en un ataque contra dos iglesias en el sur de España en 2023 se inició este lunes en Madrid.

La Fiscalía pide 50 años de cárcel para Yassine Kanjaa, un ciudadano marroquí, por los delitos de asesinato terrorista, por matar al sacristán, y de asesinato terrorista en grado de tentativa y lesiones terroristas, por las heridas que le produjo a otras dos personas en el ataque ocurrido en la ciudad andaluza de Algeciras.

Los hechos ocurrieron la tarde del 25 de enero de 2023, cuando el sospechoso "cogió un machete de grandes dimensiones" y atacó dos iglesias en la ciudad portuaria, según la Fiscalía.

Intentó entrar en una tercera, pero la puerta estaba cerrada, y fue entonces cuando la policía local lo detuvo.

El hombre "había experimentado en los meses anteriores a la agresión un proceso de radicalización, asumiendo las tesis más rigoristas del islam, que defienden la incompatibilidad de esta religión con los principios y valores de otras religiones y la necesidad de actuar para favorecer su eliminación", escribió el Ministerio Fiscal.

Aunque Kanjaa ha sido diagnosticado con trastornos psicóticos y "probable" esquizofrenia, la fiscalía estima que "sus capacidades" intelectuales "no estaban totalmente anuladas por su enfermedad".

Kanjaa, quien no tenía antecedentes penales previos a los ataques, ingresó a España de manera irregular y era objeto de un expediente de expulsión que no había sido ejecutado.

El juicio tendrá lugar hasta el miércoles en la Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en casos de terrorismo.

Kanjaa debe testificar el miércoles.

