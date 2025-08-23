Abrego García liberado de custodia en Tennessee

La jueza magistrada Barbara Holmes en el Distrito Medio de Tennessee ordenó la liberación de Abrego de una cárcel cerca de Nashville, Tennessee, donde había estado detenido desde que fue liberado de la prisión CECOT de El Salvador en junio.

Abrego está de camino a su familia en Maryland, dijo Sean Hecker, uno de sus abogados.

Abrego fue "arrestado y deportado ilegalmente, y luego encarcelado, todo por el ataque vengativo del gobierno contra un hombre que tuvo el coraje de luchar contra el continuo asalto de la Administración al estado de derecho", dijo Hecker en un comunicado.

Ahora tiene 48 horas para llegar a la casa de su hermano en los suburbios de Maryland, donde el juez dijo que se le permite vivir bajo una serie de condiciones. También tendrá que registrarse con los funcionarios de inmigración en la oficina de campo de ICE Baltimore.

Abrego, padre de tres hijos, dijo en un comunicado: "Hoy ha sido un día muy especial porque he visto a mi familia por primera vez en más de 160 días".

"Me gustaría agradecer a todas las personas que me han apoyado porque después de tanto tiempo he sido testigo de que tanta gente ha estado a mi lado con tanta positividad", dijo.

"Hoy estoy agradecido a Dios porque Él me ha escuchado y hoy estoy fuera. Estamos un paso más cerca de la justicia, pero la justicia no se ha servido completamente".

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, escribió en X que "al ordenar a este monstruo suelto en las calles de Estados Unidos, este juez ha mostrado un completo desprecio por la seguridad del pueblo estadounidense. No dejaremos de luchar hasta que este hombre salvadoreño se enfrente a la justicia y esté FUERA de nuestro país".

Los abogados de Abrego habían solicitado la pausa de 30 días que impidió que su cliente caminara libre el mes pasado por temor a que pudiera ser detenido por los oficiales federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras su liberación.

Ese fallo siguió a otros dos que tenían como objetivo proteger a Abrego.

En julio, el juez de distrito Waverly Crenshaw en Nashville trató de liberar a Abrego. En ese momento, Crenshaw negó una moción del gobierno para bloquear su liberación, escribiendo que la administración Trump no había proporcionado pruebas de que Abrego debía permanecer detenido o que era un riesgo de fuga.

También el mes pasado, la jueza de distrito Paula Xinis en Maryland dictaminó que el gobierno de los Estados Unidos "restaure a Abrego García a su Orden de Supervisión de ICE fuera de la Oficina de Campo de Baltimore" (ANSA).