Abren investigación contra ex primer ministro de Noruega por sus vínculos con Epstein

La policía noruega anunció el jueves la apertura de una investigación al ex primer ministro Thorbjørn Jagland por posible "corrupción agravada" debido a sus vínculos pasados con el fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein.

La policía "inició una investigación contra (...) Thorbjørn Jagland por sospechas de corrupción agravada", señaló la Autoridad Nacional de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega (Okokrim) en un comunicado.

Jagland fue primer ministro de Noruega entre 1996 y 1997 y secretario general del Consejo de Europa de 2009 a 2019. También fue presidente del Comité Noruego del Nobel de Paz entre 2009 y 2015.

Según documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, citados por el periódico noruego Verdens Gang, Jagland solicitó una garantía al financista estadounidense para la compra de un apartamento, aunque se desconoce el resultado de la solicitud.

Según los documentos, Jagland se hospedó donde Epstein en Nueva York en 2018, así como en París en 2015 y 2018.

El ex primer ministro y su familia tenían previsto un viaje en 2014 a la isla de Epstein, quien murió en prisión en 2019, pero dicho viaje fue cancelado.

El ministro noruego de Asuntos Exteriores dijo que pedirá al Consejo de Europa que levante la inmunidad que protege a Jagland por haber sido su secretario general.