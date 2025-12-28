Abren las urnas en elecciones organizadas por la junta militar en Birmania

Las elecciones legislativas comenzaron el domingo en Birmania, según observó un periodista de AFP, lo cual marca el inicio de un proceso electoral de un mes organizado por la junta militar, que ha generado críticas internacionales.

Un periodista de la AFP constató la apertura de un puesto de votación en el distrito de Kamayut, en Yangón, cerca de la casa de la exlíder y nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien permanece en prisión desde el golpe militar de febrero de 2021.

Tanto la ONU como numerosos países han criticado el proceso electoral, que consideran un intento de la junta de legitimar el régimen militar.