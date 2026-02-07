Abren las urnas en las elecciones legislativas de Japón

Los centros de votación abrieron el domingo en Japón para elecciones legislativas anticipadas, en las que se espera que se consolide el partido de la primera ministra Sanae Takaichi, respaldada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Está previsto que las urnas cierren a las 20:00 (11:00 GMT), y poco después se anunciarían las proyecciones de los medios basadas en resultados parciales.

Takaichi, de 64 años, se convirtió en octubre en la primera mujer en ocupar la jefatura del gobierno japonés y convocó elecciones anticipadas para intentar capitalizar su popularidad inicial.

Las encuestas de opinión sugieren que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi, que ha gobernado casi sin interrupciones durante décadas, ganará fácilmente más de los 233 escaños necesarios para recuperar la mayoría en la poderosa Cámara Baja de 465 miembros.

Trump respaldó días atrás a Takaichi como una "líder fuerte, poderosa y sabia, y alguien que realmente ama a su país".

El mandatario dijo que estaba "impaciente" por recibirla en la Casa Blanca el 19 de marzo.