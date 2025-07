Abren vías al diagnóstico precoz de la artritis reumatoide tras hallar nuevas estructuras de la articulación de la mano

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - Un equipo de investigadores del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HUFJD) y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha descubierto nuevas estructuras internas de la articulación de la mano, lo que abre nuevas puertas para lograr un diagnóstico precoz de la artritis reumatoide. El estudio, publicado en la revista 'Ultraschall in der Medizin', ha combinado ecografía de alta frecuencia con disección cadavérica, análisis histológico e inmunohistoquímico, y exploración en sujetos sanos, logrando aportar nuevos conocimientos sobre la articulación metacarpofalángica de la mano, que une los huesos metacarpianos de la mano con las falanges proximales de los dedos. "Se identificaron con precisión estructuras internas que antes se confundían o simplemente no se visualizaban", ha señalado la reumatóloga en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Esperanza Naredo. Estos hallazgos podrían explicar sitios de inflamación peritendinosa observados en la artritis reumatoide y psoriásica, lo que a su vez ofrece una posible diana para estudios patogénicos y terapéuticos. "Si entendemos mejor la morfología y composición tisular de la articulación, seremos más precisos al detectar inflamaciones tempranas o cambios patológicos sutiles que preceden a una artritis declarada", ha añadido. Tras ello, Naredo ha detallado que el estudio ha revelado que la placa dorsal no contiene condrocitos, lo que "descarta" su clasificación como fibrocartílago, pero sí presenta un revestimiento celular con características fibroblásticas. "Esto puede contribuir a diferenciar entre estructuras sinoviales y no sinoviales durante fases preclínicas de artritis, lo cual podría usarse como marcador de inflamación temprana", ha recalcado Naredo. Por su parte, el investigador del Departamento de Anatomía y Embriología de la Facultad de Medicina de la UCM Jorge Murillo-González, ha afirmado que una de las revelaciones "más impactantes" ha sido el papel del mesotenon, un tejido que conecta el tendón extensor de los dedos con la cápsula articular y cuya presencia era "hasta ahora" objeto de controversia. "El mesotenon no solo existe, sino que parece jugar un papel estabilizador clave y podría estar implicado en las fases más tempranas de inflamación articular", explica el profesor José Ramón Mérida-Velasco, también del Departamento de Anatomía y Embriología de la UCM y uno de los dos encargados del estudio anatómico. "Vimos que se ancla con dos fascículos a la base de la falange proximal, como un puente funcional entre tendón y hueso", ha subrayado. La coautora del estudio e investigadora del Departamento de Anatomía y Embriología de la UCM, María del Carmen Barrio-Asensio, ha destacado que las estructuras como la placa dorsal están formadas "casi exclusivamente" por colágeno tipo I, sin cartílago ni fibras elásticas, lo que les permite "redefinir" su función biomecánica; del mismo modo, ha hablado sobre el hallazgo de un patrón vascular "interesante" que podría tener implicaciones diagnósticas. En la investigación también han participado reumatólogos e investigadores básicos de la Universidad Autónoma de Madrid, así como reumatólogos del Hospital Universitario de Móstoles y del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

