Abril Zamora da voz a la generación de la crisis en 'Todo lo otro': "Odio la palabra 'referente'"

"Que yo sea transexual es tan poco importante como ser rubia", afirma la directora, guionista y actriz

MADRID, 21 Oct. 2021 (Europa Press) -

HBO Max estrena el próximo martes 26 de octubre 'Todo lo otro', serie escrita, dirigida y protagonizada por Abril Zamora. La ficción gira en torno a Dafne (Zamora), una mujer trans con un trabajo precario y que acaba de terminar su relación con su novio. A través de este personaje Zamora ha dado voz a una generación rota por las crisis, así como al colectivo LGTBIQ+.

"Odio la palabra referente. Muchas veces se me echa en cara, pero yo creo que ayudo a la visibilidad y a la integración desde mi trabajo y lo hago lo mejor que puedo. No soy la que va primero con una pancarta, pero he aprendido que es mi responsabilidad hablar de transexualidad", explica Zamora en una entrevista concedida a Europa Press.

"Que yo esté aquí hoy hablando de mi trabajo sin hablar de transexualidad ayuda muchísimo a la visibilidad, esa es mi función en este momento, es mi responsabilidad y lo abrazo. Pero también me resulta muy aburrido porque es un dato característico mío que no es relevante, es tan poco importante como ser rubia", esgrime la actriz, que aun así destaca que es "muy importante luchar por la ley trans".

"No es una serie que se centre en la transexualidad, va un paso más allá. Es más alentador ver personajes LGTB alejados de tramas que se centren en el hecho de que son LGTB. Ha llegado el momento de mostrar otro tipo de personajes LGTB", reivindica.

Juan Blanco, María Maroto y David Matarín son amigos de Zamora tanto en la ficción como en la realidad, y ellos vivieron junto a la creadora su transición. "Sueño con el momento con que lleguemos a un punto de normalidad", dice Matarín, que aprovecha para subrayar que la ley trans es "urgente, necesaria e inminente".

"Abril y yo somos amigos desde hace muchos años. Hemos vivido su transición con total normalidad, no nos hemos planteado el estar hablando de eso. Su personaje es trans, pero no le pasan cosas de personaje trans. Simplemente le pasan cosas, la vida", esgrime Blanco.

Una oda a la generación de la crisis

"Tengo 36 putos años y no tengo ni casa ni coche ni piso ni hijos ni moto ni nada. Tengo un trabajo de mierda", dice Dafne en 'Todo lo otro'. La insatisfacción de la protagonista refleja lo que muchas personas de 20 y 30 años, víctimas de la crisis, sienten.

"Tenemos muchísimos motivos para quejarnos, se nos está intentando comparar con generaciones anteriores y no se nos está dando nuestra parcela para poder desarrollarnos", lamenta la directora. "Las condiciones laborales son precarias, es muy difícil sentir que encajas en un lugar porque los factores externos a veces nos lo impiden. Poco nos quejamos y tenemos derecho a quejarnos", afirma.

Sin embargo, la artista subraya la necesidad de buscar soluciones sin pecar de victimista. "Si tienes un trabajo de mierda pero lo único que haces es quejarte y no echas currículums en otros sitios, entonces no tienes derecho a quejarte. La gente que se esfuerza es la gente que tiene derecho a quejarse", expone.

"Se nos prometió que tú estudias y tienes tu trabajo, y no es así", opina Maroto. "Nuestros padres a esa edad tenían casa e hijos. Ahora con treinta y tantos, ¿quién tiene una casa? Vivimos precarizados totalmente", matiza Blanco.

Un bono cultural que incluya el streaming

'Todo lo otro' se estrena el 26 de octubre, mismo día en que HBO Max desembarca en España. La plataforma llega en pleno debate sobre el bono cultural y si finamente incluirá o no los servicios de streaming. "Se criticaba que ese dinero fuera a empresas que no son españolas, como Amazon... Pero es cultura, es innegable", contesta Blanco al respecto. "En Francia se criticó mucho que se gastara en manga y claro, los señores decían que eso no era cultura. ¿Entonces qué es cultura?", se pregunta el actor.

Zamora también aboga por incluir el vídeo bajo demanda en esta ayuda del Gobierno. "Yo creo que es importante que se incluya. Claro que la televisión está disfrazada de ocio, pero es cultura. Tiene que llegar a todo el mundo posible, sobre todo porque es una manera muy porosa de aprender en cuanto a la diversidad, los diferentes personajes", propone.

Marta Belenguer, Andrea Guasch, Miguel Bernardeau o Alberto Casado, entre otros, completan el reparto de 'Todo lo otro'. La serie, que consta de ocho capítulos de treinta minutos, se estrena el martes 26 de octubre.