Abrirá su primera oficina en India este año

Por Munsif Vengattil

BENGALURU, 22 ago (Reuters) -

La empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, abrirá su primera oficina en India en Nueva Delhi a finales de este año, profundizando así su empuje en su segundo mayor mercado por número de usuarios. OpenAI, respaldado por Microsoft, se ha constituido como entidad jurídica en India y ha empezado a contratar a un equipo local, según informó la empresa en un comunicado compartido con Reuters el viernes.

India es un mercado crucial para ChatGPT, que esta misma semana ha lanzado su plan mensual más barato, de US$4,60, dirigido a los casi 1000 millones de usuarios de internet más poblado del mundo.

OpenAI se enfrenta a problemas legales en India, donde medios de comunicación y editores de libros acusan a la empresa de utilizar sus contenidos sin permiso para ayudar a formar a ChatGPT. La empresa ha negado cualquier irregularidad.

"La apertura de nuestra primera oficina y la creación de un equipo local es un primer paso importante en nuestro compromiso de hacer que la inteligencia artificial avanzada sea más accesible en todo el país y de construir la IA para India y con India", dijo Sam Altman, consejero delegado de OpenAI.

La compañía se enfrenta en India a la fuerte competencia de plataformas como Gemini, de Google, y la de IA Perplexity, que han lanzado ofertas que hacen que sus planes avanzados sean gratuitos para muchos usuarios del mercado.

India tiene la mayor población de estudiantes usuarios de ChatGPT y los usuarios activos semanales se han cuadruplicado en el último año, dijo OpenAI en datos de mercado compartidos el viernes. (Información de Munsif Vengattil en Bengaluru; edición de Raju Gopalakrishnan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)