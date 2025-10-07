LA NACION

Abstención del PSOE impide que el Congreso tramite la ILP para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La abstención del PSOE ha propiciado que el Pleno del Congreso rechazara este martes tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, una propuesta que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos.

La iniciativa ha contado con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

((((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))

