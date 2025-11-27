Absueltos cuatro periodistas en Turquía, entre ellos un fotógrafo de AFP, detenidos durante protestas

Un tribunal de Estambul absolvió este jueves a cuatro periodistas turcos, incluido el fotógrafo de AFP Yasin Akgül, acusados de participar en una manifestación ilegal que cubrieron en marzo durante una ola de protestas, según constató una periodista de la AFP.

Los reporteros habían sido detenidos a fines de marzo en su domicilio y permanecieron varios días encarcelados, tras cubrir unas manifestaciones opositoras de apoyo al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, arrestado poco antes y todavía en prisión.

El tribunal estimó que "no existe ningún fundamento sólido que permita concluir que los acusados cometieron la mencionada infracción".

Miles de manifestantes y más de una decena de periodistas, así como varios abogados, fueron detenidos durante la ola de protestas en apoyo a Imamoglu, destacado opositor y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Los detenidos fueron acusados de infringir la ley sobre manifestaciones y reuniones públicas, un delito pasible de tres años de prisión.

Además del periodista de la Agencia France-Presse, el único que trabaja para un medio internacional, figuraban como acusados los fotógrafos independientes Bulent Kiliç y Zeynep Kuray, y Ali Onur Tosun, reportero del canal NOW Haber.

Todos ellos afirmaron desde el inicio que no hicieron más que cubrir las protestas en tanto que periodistas. Ninguno de los cuatro estuvo presente la mañana del jueves en el tribunal estambuliota de Çaglayan.

La dirección de AFP pidió de manera reiterada la absolución de Akgül. Su abogado Kemal Kumkumoglu argumentó ante la corte, el pasado 24 de octubre, que no hubo ninguna infracción.

Organismos defensores de la prensa, como Reporteros Sin Fronteras, se felicitaron rápidamente por la decisión judicial ante un caso que tacharon de "ilegítimo".

"La absolución de los periodistas es un alivio, pero demuestra también que sus detenciones fueron arbitrarias", dijo a AFP Erol Ondreroglu, de RSF.

