MADRID, 19 Ago. 2023 (Europa Press) -

La Corte Suprema de Chile ha absuelto a los seis condenados por el presunto asesinato del expresidente, Eduardo Frei Montalva, y de esta manera han descartado que muriera envenenado.

"Los sentenciadores del grado tuvieron en consideración, en primer término, los estudios efectuados a las mismas muestras periciadas, efectuados por laboratorios de Estados Unidos y Canadá, las que no permitieron validar las conclusiones a que arribaron las pericias, pues el análisis de la doctora Börgel fue cuestionado tanto en metodología como en resultados, requiriendo por tanto de otro método de corroboración", han explicado en el fallo que ha sido recogido por el periódico 'La Tercera'.

La doctora Börgel, que dirige el laboratorio privado Servitox, fue la encargada de analizar de primera instancia los restos mortales del expresidente y reveló la presencia de Talio en su organismo, metal pesado y extremadamente tóxico utilizado en raticidas y pesticidas. Esta fue la razón por la que se declaró una sentencia condenatoria.

Sin embargo, se ha demostrado que con la metodología realizada por Börgel no se puede llegar a la conclusión que aseguraba una concentración de talio entre 11 y 15 microgramos y los dos análisis internacionales de Canadá y Estados Unidos han determinado que las concentraciones de este elemento eran normales, inferiores a un microgramo por gramo de cabello, "resultado que puede arrojar el examen practicado a cualquier persona".

También se ha tenido en cuenta el análisis realizado por el doctor Aurelio Luna, catedrático de Medicina Legal y Forense y en Medicina del Trabajo de la Universidad de Murcia, que descartó la posibilidad de administración de talio

Por √ļltimo, para llegar a la decisi√≥n la Corte tuvo en vista la pericia evacuada por el doctor Aurelio Luna, catedr√°tico de Medicina Legal y Forense y en Medicina del Trabajo de la Universidad de Murcia, quien descart√≥ la posibilidad de administraci√≥n de talio con una espectometr√≠a.

Su hijo lamenta la decisión de la corte: "este fallo adolece de graves errores"

El hijo del fallecido, el también expresidente del país, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ha lamentado esta decisión por parte de la Corte.

"Lamento profundamente el reciente fallo de la Corte Suprema que rechaza los recursos de casación en contra de la sentencia que absolvió a los condenados de primera instancia por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva", ha indicado Frei Ruiz-Tagle en un comunicado.

Ha explicado que "tomo este fallo como respuesta a un recurso de √ļltima instancia que establece una verdad judicial, no material. Esto no significa que los hechos investigados no hayan ocurrido efectivamente y mantengo la m√°s profunda convicci√≥n de que la muerte de mi padre no fue una muerte natural", a lo que ha a√Īadido que "lamentablemente, el paso del tiempo, en este caso casi 40 a√Īos, y el ocultamiento de informaci√≥n que hemos debido enfrentar durante todo este proceso por parte de las distintas instituciones involucradas, pone en evidencia la dificultad de contar con las pruebas necesarias para acreditar las causas de su muerte".

"En mi opini√≥n, este fallo adolece de graves errores. Entre ellos, las conclusiones sobre el procedimiento o autopsia que le fue practicado al Presidente Frei Montalva. √Čste nunca cont√≥ con la autorizaci√≥n ni conocimiento de la familia de ninguna forma, como lo insin√ļa el fallo. Tampoco fue de conocimiento p√ļblico, sino que sali√≥ a la luz a ra√≠z de la investigaci√≥n que iniciamos como familia" ha denunciado.