Absuelven a 3 expolicías de Memphis de fatal golpiza a un hombre que huyó de un control de tráfico

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Tres expolicías de Memphis fueron absueltos el miércoles de cargos estatales, incluyendo homicidio intencional sin premeditación, en la fatal golpiza que propinaron a Tyre Nichols después de que éste huyera de un control de tráfico en 2023.

Al jurado, que parecía estar compuesto completamente por personas blancas, le tomó alrededor de ocho horas y media durante dos días declarar a Tadarrius Bean, Demetrius Haley y Justin Smith inocentes de todos los cargos después de un juicio de nueve días en un tribunal estatal de Memphis. Tras leerse el veredicto del jurado, los acusados abrazaron a sus abogados mientras los familiares de los expolicías lloraban. Un familiar gritó: ”¡Gracias, Jesús!”.

Los tres acusados aún enfrentan la posibilidad de pasar varios años en prisión tras haber sido condenados por cargos federales el año pasado, aunque también fueron absueltos de los cargos más graves en ese momento.

Nichols, un hombre negro de 29 años, huyó de un control de tráfico tras ser sacado de su coche por la fuerza, rociado con gas pimienta y eletrocutado con un taser. Cinco agentes, que también son negros, lo alcanzaron y lo golpearon, patearon y agredieron con una porra policial, luchando por esposarlo mientras él llamaba a su madre a sólo unos pasos de su casa. Nichols murió el 10 de enero de 2023, tres días después de la golpiza.

En las imágenes de la golpiza, capturadas por una cámara de la policía colocada en un poste, también aparecen los agentes deambulando, hablando y riendo mientras Nichols luchaba. Su muerte provocó protestas a escala nacional, aumentó el volumen de los llamados a instaurar reformas policiales en Estados Unidos y dirigió un intenso escrutinio hacia la policía de Memphis, una ciudad de mayoría negra.

Los agentes golpearon a Nichols por frustración, según los fiscales

El expolicía de Memphis, Desmond Mills Jr., quien también fue acusado de la muerte de Nichols, compareció como testigo de la fiscalía.

Mills y Emmitt Martin, otro agente que también participó en la golpiza, acordaron declararse culpables de los cargos estatales y no fueron a juicio tras haber alcanzado acuerdos con los fiscales. También se declararon culpables en un tribunal federal, donde está pendiente la sentencia para los cinco agentes.

Los policías habían sido acusados de homicidio intencional sin premeditación, agresión agravada, secuestro agravado, mala conducta y opresión oficiales.

Se les acusó de usar fuerza innecesaria en el arresto de Nichols. Se sentían frustrados, enojados y llenos de adrenalina cuando la víctima huyó del control de tráfico, dijo el fiscal Paul Hagerman en las declaraciones de apertura.

Fueron “superados por el momento”, dijo el fiscal.

“Nadie los va a llamar monstruos”, dijo Hagerman. “No se necesita ser un monstruo para matar a un hombre”.

Los fiscales argumentaron que los agentes usaron fuerza excesiva y letal al intentar esposar a Nichols y eran penalmente responsables de las acciones de los demás. También dijeron que los agentes tenían el deber de intervenir y detener la golpiza y de informar al personal médico que Nichols había sido golpeado repetidamente en la cabeza, pero no lo hicieron.

Los abogados defensores dijeron que Martin fue responsable de la mayor violencia

Los abogados defensores intentaron refutar las acusaciones de que los agentes usaron fuerza excesiva para someter a Nichols. Señalaron que el agente que actuó con más violencia fue Martin, quien pateó y golpeó a Nichols varias veces en la cabeza, pero no está siendo juzgado.

La defensa también pareció ganar puntos con sus expertos en uso de la fuerza, quienes testificaron que los agentes en juicio actuaron de conformidad con las políticas del departamento de policía y los estándares policiales ampliamente aceptados. Los abogados de Bean y Smith llamaron a testigos de carácter que testificaron que los acusados eran buenos hombres y agentes que hicieron su trabajo de la manera correcta.

Mills testificó que lamenta no haber detenido la golpiza, que produjo la muerte de Nichols por traumatismo contundente. Nichols sufrió desgarros y sangrado en el cerebro, dijo en su testimonio ante la corte el doctor Marco Ross, el médico forense que realizó la autopsia.

Mientras Nichols luchaba con Bean y Smith, quienes lo sostenían en el suelo, Mills intentó rociarlo con gas pimienta, pero terminó rociándose a sí mismo, dijo.

Después de alejarse para intentar recuperarse, Mills se acercó a Nichols y golpeó su brazo tres veces con una porra policial. El exagente le dijo al fiscal Paul Hagerman que golpeó a Nichols con la porra porque estaba enojado por el gas pimienta.

La defensa argumentó que Nichols se resistió al arresto

Mills reconoció en el estrado que tenía el deber de intervenir para detener la golpiza, pero no lo hizo.

Pero también dijo que Nichols se resistió activamente al arresto y que no cumplía con las órdenes de presentar sus manos para ser esposado.

Durante el juicio, el abogado defensor John Keith Perry le preguntó a Mills si habría golpeado a Nichols con la porra si éste simplemente hubiera puesto las manos detrás de la espalda. El exagente dijo que no.

Martin Zummach, el abogado de Smith, le preguntó a Mills si un agente está seguro si un sospechoso no está esposado ni ha sido registrado en busca de un arma. Mills respondió que no estaban seguros en esa circunstancia. Nichols no fue registrado antes de huir del control de tráfico.

Mills reconoció que los agentes estaban asustados y exhaustos, pero dijo que algunos de los métodos utilizados en Nichols cumplían con las políticas del departamento de policía, como el uso de bloqueos de muñeca y golpes con una porra.

Zummach señaló en los argumentos finales que se encontraron tarjetas de crédito y débito que no pertenecían a Nichols en su coche cuando fue registrado después de la golpiza y afirmó que esa probablemente fue la razón por la que huyó del control de tráfico. Los abogados defensores han argumentado que la golpiza fatal no habría tenido lugar si Nichols simplemente se hubiera dejado esposar.

“Esto es obra de Emmitt Martin y Tyre Nichols”, dijo Zummach.

La defensa también insinuó que Nichols pudo estar bajo el efecto de drogas, lo que le daba la fuerza para enfrentarse a cinco policías fuertes. También se encontraron algunos hongos que contenían el alucinógeno psilocibina en su coche, testificó un agente de la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en un informe toxicológico se mostró que Nichols solo tenía alcohol y una pequeña cantidad de marihuana en su sistema.

Mills admitió que Nichols nunca golpeó ni pateó a ninguno de los agentes.

Los abogados defensores también afirmaron que Bean y Smith no podían ver los golpes en la cabeza de Nichols porque estaban cegados por el gas pimienta y tenían visión de túnel mientras intentaban someter a Nichols.

Pero los fiscales sembraron dudas sobre esa afirmación al señalar los comentarios que los acusados hicieron después de la golpiza. Según las imágenes de la escena, Bean dijo que Nichols estaba “resistiendo” los golpes y Smith dijo le dieron “muchos golpes”. Smith también dijo “golpéalo” y Haley dijo “golpea a ese hombre”, dijo la fiscal Tanisha Johnson.

En diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que, en una investigación de 17 meses, se mostró que el Departamento de Policía de Memphis usa fuerza excesiva y discrimina a las personas negras.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.