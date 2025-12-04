Abu Dabi es una "pista para Lando" Norris, dice su excompañero Carlos Sainz

Por Abhishek Takle

ABU DABI, 4 dic (Reuters) - El piloto de Williams Carlos Sainz espera que su amigo y excompañero de equipo en McLaren Lando Norris tenga ventaja sobre sus rivales en el campeonato de Fórmula Uno en el Gran Premio de Abu Dabi, que decidirá el título este fin de semana.

El británico llega al final de temporada en el circuito de Yas Marina liderando un tenso duelo a tres bandas, con 12 puntos de ventaja sobre el vigente campeón de Red Bull, Max Verstappen, y su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, a 16 unidades.

"Creo que Abu Dabi es una pista para Lando", dijo Sainz a los periodistas el jueves, quien condujo junto a Norris durante dos temporadas en 2019 y 2020 y también fue compañero de equipo con Verstappen en Toro Rosso, propiedad de Red Bull.

"Es bueno para él que la final sea en Abu Dabi, que desde mi experiencia siendo su compañero de equipo es una de sus mejores pistas al volante".

"Y la victoria que consiguió el año pasado delante de mí todavía duele", añadió el español de 31 años, que terminó segundo tras el británico en su despedida de Ferrari el año pasado.

Norris necesita terminar entre los tres primeros, independientemente de lo que hagan sus rivales el domingo.

Pero como demostró la carrera anterior en Qatar, la prueba no es ni mucho menos una formalidad. El británico llegó a ese fin de semana con la oportunidad de sellar el título, pero terminó fuera del podio, en cuarto lugar, después de un error de estrategia de McLaren.

Sainz dijo que Norris no puede permitirse ningún error.

"Llegar al último fin de semana con la obligación de acabar en el podio nunca es fácil, incluso si pilotas un McLaren, y creo que tiene que hacer un fin de semana perfecto", agregó. (Reporte de Abhishek Takle; edición en español de Javier López de Lérida)