Abucheado y abatido: Vinícius toca fondo antes de la visita del Mónaco

De acariciar el Balón de Oro hace dos años a recibir una sonora pitada en el Bernabéu el sábado: Vinícius, pendiente de renovar, plasma la crisis que vive el Real Madrid antes de recibir el martes (20h00 GMT) al Mónaco en Liga de Campeones.

En el triunfo del sábado ante el Levante (2-0), en la grada se escuchó un estruendo abucheo y una pañolada contra varios jugadores y el presidente Florentino Pérez, a quien le reclamaron la dimisión.

El principal señalado fue el brasileño. Y a Vinícius se le vio afectado después del triple trauma asestado en 72 horas: la derrota en la final de la Supercopa ante el FC Barcelona (3-2), que supuso el reemplazo de Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa como técnico, y la eliminación de la Copa del Rey ante un segunda como el Albacete (3-2).

El sábado, antes del inicio del partido, unas imágenes mostraron al delantero dentro del túnel, sentado en unos escalones, apesadumbrado al oír la enorme pitada tras proclamar su nombre por megafonía cuando se anunciaban los titulares.

Cubriéndose la cara con las manos, Kylian Mbappé intentó consolarle, así como Antonio Pintus, el nuevo preparador físico. El jugador ya había recibido pitos, pero se llevó la palma ante el Levante, con Jude Bellingham en segunda posición.

Ya con la pelota rodando, los hinchas no le perdonaron ni una. No sólo le abuchearon cuando perdía un balón sino cuando buscaba regatear, rematar a portería o asistir a un compañero.

- Señalado por la salida de Alonso -

Vinícius, que lleva casi dos años lejos de la forma que casi lo encumbra al Balón de Oro tras ganar la Liga de Campeones en 2024, ha sido señalado como uno de los principales responsables del despido de Alonso, desde que le montó un escándalo por ser sustituido en el Clásico que su equipo ganó en octubre.

En medio de este ambiente de distanciamiento entre el jugador y los aficionados, el club está negociando la renovación de su contrato que expira en 2027.

Precisamente, el hecho de que el brasileño intente sacar un mayor salario en un momento de bajo rendimiento en el césped también ha socavado su relación con los seguidores blancos.

Pese a recaer la furia de todo el Bernabéu sobre Vinícius, el futbolista no se dirigió en ningún momento a la tribuna y se dedicó a contribuir a la victoria de su equipo ante el Levante.

"No creo que se le pite de manera mayoritaria a Vinicius. El Bernabéu quiere la mejor versión de él y de todos. No olvidemos que nos ha dado dos Champions", recordó Arbeloa, quien debutó como técnico ante su afición.

"No tiene miedo al fallo, es valiente, pide siempre el balón, lo intenta una y otra vez, tiene carácter y ha defendido este escudo a capa y espada. Lo que ha hecho aquí siendo un niño no lo han hecho muchos jugadores en la historia de este club", subrayó el preparador.

- Reacción en redes -

Tras los pitos, Vinícius se marchó corriendo al túnel del vestuario tras el final del encuentro.

"Sorprende que se focalice tanto en el propio Vinicius, es una cosa mucho más global. Él tiene que darle la vuelta. Hoy ha peleado y se ha demostrado que si se quiere se puede", explicó el exfutbolista y analista Álvaro Benito a Cadena Ser.

"Hablamos de un futbolista impresionante, así que él tiene la sartén por el mango", agregó.

Pocas horas después del triunfo merengue, llegada la calma tras la tormenta, Vinícius colgó un mensaje en Instagram en el que aparece sonriendo y posando con la elástica que conmemora su partido 350 con el Real Madrid. Al lado de la foto, un emoticono con un corazón.

Frente al Mónaco, Vinícius buscará reconciliarse con la grada brindando una victoria que ayude al cuadro blanco, séptimo en Champions, a apuntalar su clasificación entre los ocho primeros y disputar de manera directa los octavos de final.