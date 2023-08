NUEVA YORK (AP) — Las redes sociales están llenas de estafadores que prometen rendimientos garantizados en inversiones, y los consumidores perdieron miles de millones de dólares el año pasado debido a ellos.

A Troy Gochenour, de 50 años, de Columbus, Ohio, lo estafaron para quitarle 25.800 dólares, incluidos 15.800 con dinero que él pidió prestado, en un fraude de minado de criptomonedas que empezó con un mensaje de WhatsApp de parte de una hermosa desconocida.

“Apenas me había mudado aquí para reiniciar mi vida tras intentar tener éxito en el mundo del espectáculo en Nueva York, y me sentía solo”, cuenta Gochenour. “Así que empecé a tener citas en línea. Después recibí un mensaje de WhatsApp que decía: ‘Siento molestarte’”.

Las estafas financieras, entre ellas los fraudes con criptomonedas, le costaron a los consumidores 3.800 millones de dólares el año pasado tan sólo en Estados Unidos, de acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), el doble que en 2021. Estas estafas también son un problema a nivel global.

Quienes trabajan en ese espacio, entre ellos la FTC y Better Business Bureau —un organismo sin fines de lucro que promueve la confianza en el mercado_, dicen que la velocidad y la comodidad del internet, el ascenso de las plataformas y las apps de pago en línea, y la propagación de desinformación financiera han contribuido al incremento. Asimismo, citan el aislamiento y la soledad de la era de la pandemia.

En el caso de Gochenour, pasó varias semanas intercambiando mensajes con alguien que parecía tener intenciones románticas antes de que ella mencionara “la minería de liquidez”.

Aunque él había sido escéptico frente a las criptomonedas, a la larga empezó a seguir sus consejos e instrucciones. Estafadores como la que se aprovechó de Gochenour se han vuelto hábiles en establecer sitios web que tienen un aspecto convincente de ser empresas legítimas de criptomonedas, y Gochenour cayó. Después de que él creó una cartera de criptomonedas, parecía que el dinero que había transferido estaba teniendo los rendimientos que su estafadora le había prometido.

“Yo estaba enganchado en esta persona", señaló. "En un principio parecía que estaba funcionando. Me dijo: ‘Podríamos estar juntos, tú y yo, y ganar todo este dinero’”.

Hasta que un día, cuando había transferido unos 5.000 dólares de su propio dinero a la cartera, se despertó para revisar el saldo y el dinero había desaparecido. Cuando visitó una página a la que su estafadora lo había remitido, para intentar entender qué había pasado, vio un “contrato”. Contactó a la estafadora para consultarle, y ella le dijo que se pusiera en contacto con el “servicio al cliente”, en donde le dijeron que transfiriera otros 10.000 dólares para recuperar su dinero, más bonificaciones.

Gochenour siguió agregando dinero a su cartera cuando se lo pidieron, pese a que en cada ocasión el dinero salía de su cartera, hasta que parecía que estaba por recibir 200.000 dólares.

“Todas las cifras eran falsas, todas manipuladas”, señaló.

Cuando le dijeron que tendría que pagar 35.000 dólares de impuestos por adelantado para tener acceso a los 200.000, Gochenour se dio cuenta de que era una estafa. Para ese punto, ya había pedido préstamos personales que sumaban casi 16.000 dólares más sus 55.000 de deuda estudiantil, atraído en cada ocasión por las promesas de recompensas cada vez mayores. Ahora trabaja con la Global Anti-Scam Organization, un organismo sin fines de lucro que lucha contra los fraudes en línea, para investigar fraudes similares y ayudar a informar a otras personas.

Para evitar una estafa, contemple lo siguiente:

____

¿cuáles son algunos indicios comunes de una estafa de inversión?

La mayoría parecen ser rápidas, fáciles y sin riesgos o con pocos riesgos. Muchas implican bienes raíces, criptomonedas, asesoría financiera u oro. En general, la empresa utiliza palabras como “demostrado” y “garantizado”, junto con testimonios de personas que aseguran haber usado los servicios y haberse beneficiado increíblemente. La mayoría de las veces se trata de actores pagados y reseñas inventadas, de acuerdo con Melanie McGovern, directora de relaciones públicas de la International Association of Better Business Bureaus.

“Cuidado con ese tipo de recomendaciones", señaló McGovern. "Y conozca a sus amigos. Si recibe un mensaje que parece sospechoso de la cuenta de alguien, sobre todo de alguien de quien no ha sabido nada en cierto tiempo, contáctelo en otra plataforma. Porque podría tratarse de spoofing”, comparte McGovern. (El spoofing es un término para referirse a cuando un hacker que se hace pasar por una fuente de confianza).

Las ofertas también suelen estar acompañadas de urgencia para actuar: “¡Gane dinero rápido!” “¡Oferta única en la vida, vence mañana!”. O implican pasos complejos que exigen inyecciones de más fondos en cada etapa, como la minería de liquidez que Gochenour experimentó. En general, el estafador presenta un panorama de cómo será la vida cuando usted sea rico. Pero nadie puede garantizar rendimientos, y quienquiera que prometa una inversión sin riesgos es porque se trata de un fraude.

____

¿qué hacer si sospecha de una estafa de inversión?

Primero, tómese el tiempo de investigar la oferta. Los estafadores quieren apurarlo, así que tómese su tiempo. Investigue en línea el nombre de la empresa junto con palabras como “reseña”, “estafa” o “queja”.

Segundo, consulte la información con un amigo o asesor. Quizá sea la primera vez que recibe una oferta de esta naturaleza, pero es probable que conozca a alguien que ya la ha recibido, sobre todo porque las estafas suelen estar enfocadas en comunidades específicas, de acuerdo con la FTC.

Tercero, no acepte ofertas no solicitadas. Si recibe una llamada, mensaje de texto o correo inesperados sobre “una increíble oportunidad para invertir”, es una estafa.

Por último, rechace las propuestas en que lo presionen.

“Las empresas legítimas le permiten tomarse el tiempo necesario para investigar antes de gastar cualquier dinero”, señaló McGovern.

Los estafadores también tienden a exagerar la importancia de sucesos actuales, citar encabezados y relacionar su propuesta con las noticias. Al hacer que una oportunidad parezca emocionante, innovadora y oportuna, esperan que su blanco se comprometa sin haber investigado bien la oferta.

“Borre, cuelgue y váyase”, aconseja la FTC. "Sobre todo si le piden que retire dinero de su plan de jubilación 401(k) para invertirlo".

____

¿qué hay de las estafas en inversiones de criptomoneda?

Un indicio de una estafa de criptomoneda es cuando el estafador le pide enviar dinero por adelantado por cualquier motivo, advierte la FTC. El estafador asegurará que requiere este adelanto con el fin de comprar algo para una ganancia grande o para, de alguna manera, proteger el dinero que usted ya invirtió. Gochenour experimentó varias versiones de este enfoque, según el cual si envía más dinero, obtiene más dinero.

“Nunca mezcle las citas románticas en línea con los consejos en inversiones", advierte la agencia. "Si conoce a alguien en un sitio o app de citas y le quiere enseñar cómo invertir en criptomonedas o le pide enviarle criptomonedas, es una estafa”.

McGovern asegura que la escala real de las pérdidas supera las reportadas porque a muchos les avergüenza haber sido presas de estas estafas y quieren ocultar las consecuencias a sus familiares y amigos. Pero alienta a que el público reporte las estafas a la BBB, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, la FTC y el Centro de Quejas de Crímenes en Internet.

____

¿cuáles son otros fraudes comunes de inversiones?

Asesoría de inversiones

En este fraude, el estafador le dirá que su estrategia “patentada”, “probada” o “demostrada” le hará ganar dinero si invierte en la bolsa, bonos, moneda extranjera o gravámenes por impuestos federales. Promete que su enfoque le resolverá la vida y le permitirá dejar de trabajar. Pero después de los eventos gratuitos y videos introductorios, tendrá que pagar tarifas por adelantado para el resto de la costosa asesoría, sin garantía de rendimientos.

“Todo forma parte de una estrategia de mercadotecnia para que pague miles de dólares a cambio de las que resultan ser promesas vacías”, asegura la FTC en su alerta a los consumidores

Asesoría de bienes raíces

Los seminarios en persona y en línea sobre cómo invertir en bienes raíces suelen prometer entrenamiento “sin riesgos”, atrayendo a sus blancos con promesas de libertad financiera. Si los materiales de promoción y los discursos de ventas hacen aseveraciones exageradas, desconfíe. Ponga atención a frases como “algo seguro”, “seguridad durante años por venir” o la oportunidad de “ganar dinero trabajando medio tiempo o desde casa”. La mayoría de las personas nunca recuperan los miles de dólares que pagaron por adelantado.

Metales preciosos y monedas

Si los “comerciantes de metales” o “los mercaderes de monedas raras” le dicen que no hay mejor momento que ahora para invertir, tenga cuidado. Los estafadores especialistas en este rubro se suelen quedar con su dinero. La FTC aconseja a los consumidores que lean la alerta de fraude de metales preciosos de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos antes de invertir en bullions, monedas de bullion, monedas coleccionables u oro.

___

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para crear reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.