Abundante oferta de petróleo protege a China, por ahora, del impacto de interrupción en Venezuela

Por Siyi Liu y Chen Aizhu

SINGAPUR, 15 dic (Reuters) -

El volumen de petróleo venezolano que se dirigía a China antes de que Estados Unidos incautara un petrolero la semana pasada, sumado a un exceso de crudo almacenado y a la debilidad de la demanda, limitará el impacto a corto plazo de la medida en el mercado chino, según operadores y analistas.

Las exportaciones del productor sudamericano han caído bruscamente desde que Washington incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela e impuso nuevas sanciones a las navieras y buques que hacen negocios con él, con la perspectiva de que nuevas confiscaciones disuadan los envíos. China, el mayor importador de petróleo del mundo, es además el comprador más importante de crudo venezolano, que, sin embargo, solo representa alrededor del 4% de sus importaciones totales de crudo.

Las llegadas de petróleo venezolano a China están en camino de aumentar este mes y el próximo, dijeron comerciantes y analistas, gracias a una avalancha de exportaciones en los cuatro meses anteriores, profundizando los descuentos sobre el crudo que puede tardar hasta 60 días en llegar a las refinerías independientes que son sus principales compradores.

"El aumento del flujo de Venezuela a China se dio en previsión de las sanciones", dijo Mukesh Sahdev, fundador y presidente ejecutivo de la consultora energética XAnalysts. Según él, el impacto de la incautación del petrolero, y de cualquier sanción o confiscación adicional, se vería en febrero.

Según los analistas de Vortexa, se espera que las llegadas a China en diciembre de crudo Merey, el principal grado de exportación de Venezuela, superen los 600.000 barriles por día. Kpler sitúa las llegadas de Merey en diciembre en 664.000 bpd, sujetas a revisión, lo que supondría un récord.

El suministro venezolano se suma a las abundantes entregas de otros productores sancionados, como Rusia e Irán, que han provocado un aumento de los volúmenes de petróleo almacenados en barcos en Asia.

El almacenamiento flotante de petróleo en Asia alcanzó los 71 millones de barriles la semana pasada, frente a los 53 millones de barriles de finales de octubre y los cerca de 33 millones de barriles de principios de septiembre, según datos de Kpler, lo que se suma a la presión que han ejercido los descuentos sobre el crudo venezolano.

Al menos un tercio de los 650.000 bpd estimados de Merey descargados en noviembre en China sigue buscando compradores finales, dijo Emma Li, analista de Vortexa.

Dos fuentes comerciales dijeron que la abundante oferta rusa e iraní, junto con los barriles en camino a China desde Venezuela, habían limitado las preocupaciones del mercado por ahora.

Otro responsable comercial de un comprador habitual dijo que llevaría tiempo calibrar el impacto de la incautación en los suministros, pero que su empresa había pasado a comprar "pequeñas cantidades" de crudo canadiense TMX para protegerse del riesgo geopolítico.

Si bien la parte del mercado chino que abastece el crudo venezolano es relativamente pequeña, para los que compran el grado Merey -principalmente refinerías independientes- las alternativas pueden ser costosas y no estar disponibles de inmediato.

Solo media decena de estas pequeñas refinerías son compradoras habituales de crudo venezolano, según fuentes del sector, pero podrían incurrir en costos por pérdidas de suministro y por la búsqueda de alternativas.

La demanda china de Merey se encuentra en mínimos estacionales, y los futuros del betún más negociados en la Bolsa de Futuros de Shanghái tienden a la baja desde finales de octubre. El contrato ha subido durante tres sesiones desde el jueves, pero las ganancias totales fueron inferiores al 1%.

El Merey extrapesado es mucho más barato que otras calidades similares, como el Access Western Blend canadiense y el Castilla colombiano. (Reporte de Chen Aizhu y Siyi Liu en Singapur; Edición en español de Javier López de Lérida)