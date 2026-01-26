Abundantes nevadas en los Alpes a menos de dos semanas de los Juegos

A menos de dos semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, los Alpes italianos han registrado abundantes nevadas, lo que disipa los temores de ver pistas con nieve artificial para la celebración de las pruebas.

De Bormio, que acogerá las pruebas de esquí de montaña, hasta el valle de Antholz, escenario del biatlón, las sedes han registrado intensas nevadas menos de dos semanas antes de la ceremonia de apertura del 6 de febrero, informó este lunes a la AFP el meteorólogo Mattia Gussoni.

"Ha llegado la nieve. En los próximos días, y sobre todo a partir de mañana (martes) por la noche, se esperan nuevas nevadas abundantes en los Alpes", declaró el experto.

Los Juegos Olímpicos de Milán Cortina se celebrarán del 6 al 22 de febrero en varios emplazamientos situados en las montañas del norte de Italia, con el esquí alpino femenino en Cortina y el esquí freestyle en Livigno.

Estas estaciones, la mayoría enclavadas en el corazón de los Dolomitas, están situadas entre 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, una altura que tradicionalmente garantiza la presencia de nieve.

Pero con la reducción de las nevadas en los Alpes italianos en el último siglo debido al calentamiento climático, los organizadores de los Juegos temían tener que recurrir a la producción masiva de nieve para asegurar las condiciones óptimas para el desarrollo de las pruebas.

Esto no significa, sin embargo, que no vaya a ser necesario recurrir a la nieve artificial para las justas, producida mediante cañones y lanzadores que pulverizan agua en aire frío para convertirla en nieve fina.

Las federaciones internacionales de esquí y biatlón exigen que los organizadores dispongan de equipos de producción de nieve, por si resultara necesario.

El comité organizador Milán Cortina prevé producir 2,4 millones de metros cúbicos de nieve artificial, lo que requerirá 948.000 metros cúbicos de agua.

Esta cantidad, no obstante, es muy inferior a la requerida en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2022, donde se utilizaron 890.000 metros cúbicos solo para la sede de esquí alpino de Yanqing.

A esa cantidad se sumaron 1,9 millones de metros cúbicos adicionales para el conjunto de los demás deportes de nieve, según las estadísticas olímpicas.