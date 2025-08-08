Abusos: actriz argentina, 50 años de prisión para exesposo

El veredicto del resonante caso se conocerá el miércoles de la semana próxima.

La prohibición de salir del país quedó determinada por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Zárate-Campana, unos 200 kilómetros al norte de Buenos Aires. En tanto, el fiscal Cristian Fabio, a cargo de la acusación, solicitó 20 años de prisión para el imputado y su detención inmediata.

Por su parte, la defensa de Contardi —padre de los dos hijos de la modelo— dijo que todo el proceso judicial debe ser declarado nulo. Ahora, los magistrados deberán evaluar las pruebas y emitir su veredicto al respecto, que se dará a conocer el próximo miércoles.

Contardi enfrenta cargos por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados". La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la conductora en 2021.

"Terminó de condenarse diciendo: 'Nunca abusé de ella sin su consentimiento'. Después de eso no tengo más nada que decir", afirmó Prandi, de 44 años, conocida principalmente por su aparición en desfiles de moda y su actuación junto al comediante Guillermo Francella en el programa de televisión "Poné a Francella".

"Cinco años tardamos en llegar a esta instancia. Fue un calvario judicial. No hay condena que repare lo vivido. No sé si voy a sanar, pero creo que voy a estar mejor. Las cicatrices curan y ya no soy esa Julieta que no sabía o no podía pedir ayuda", dijo la mujer a los periodistas. (ANSA).