Abusos: aparecen imágenes de la cámara oculta de Epstein en su casa de Florida

Según informa The New York Times, los clips granulados, muchos de los cuales duran menos de un minuto, ofrecen una vista clara del escritorio de Epstein, y en algunos se le ve sentado detrás de él. En algunos videos, se ve a otras personas deambulando por la habitación o sentadas en el escritorio.

En uno de esos videos, una mujer está arrodillada junto al financista intermediario de pedófilos, quien apoya los pies en el escritorio. La mala calidad de las imágenes dificulta la identificación de la mayoría de las personas filmadas.

No se sabe con certeza cuándo se grabaron las imágenes, pero en 2005, la policía allanó su casa de Palm Beach y encontró una cámara oculta dentro de un reloj en la oficina de Epstein.

Encontraron otra cerca del garaje.

Algunas de las víctimas del intermediario de pedófilos afirmaron creer que tenía una vasta red de cámaras ocultas en sus casas de Florida, Nueva York y posiblemente en otros lugares, lo que alimentó las especulaciones de que recopilaba información comprometedora sobre los hombres ricos y poderosos con los que se relacionaba.

Epstein afirmó que la cámara oculta en su oficina era para su propia seguridad. Un detective del Departamento de Policía de Palm Beach testificó en una declaración jurada de 2010 que el financista le dijo que la instaló porque creía que alguien le estaba robando.

En 2019, Epstein también tenía al menos tres cámaras de vigilancia instaladas en su dormitorio y habitaciones adyacentes de su casa adosada de Nueva York, según fotografías publicadas previamente por el New York Times.

Una habitación en la planta baja, con un cartel en la puerta que decía "Videovigilancia 24 horas", contenía monitores con las imágenes de las cámaras de vigilancia.

La presencia de cámaras en la vivienda de Epstein contradice lo que la fiscalía federal de Nueva York declaró el año pasado. En un memorando a los funcionarios del FBI, declararon que no encontraron cámaras de vigilancia en su dormitorio ni en ningún otro lugar de la casa, excepto en la entrada de la casa adosada. (ANSA).