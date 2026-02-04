Los documentos publicados por el Departamento de Justicia contienen más de 20 fotos del cuerpo del ex financista pedófilo, hallado en su celda en un prisión de Nueva York.

Las imágenes son impactantes y muestran a Epstein tendido en una camilla mientras otra persona con guantes quirúrgicos le presiona el pecho en un aparente intento de reanimarlo.

Esas fotos ofrecen un primer vistazo directo a lo ocurrido el 10 de agosto de 2019, un suicidio que no ha convencido a todos.

A pesar de los años transcurridos, las teorías de conspiración que sugieren que Epstein fue asesinado por "poderosos" que querían proteger su reputación siguen vigentes.

Los nuevos documentos no ayudarán a calmar estas especulaciones, ya que incluyen una larga lista de figuras ricas y poderosas.

Entre los archivos, se encuentra el documento con las últimas voluntades del ex financista, firmado dos días antes de su muerte.

Epstein quería que toda su fortuna, aproximadamente 100 millones de dólares, fuera para su entonces novia, Karyna Shuliak, a quien también planeaba regalar un diamante de 33 quilates.

En el archivo, denominado 1953 Trust, en referencia a su fecha de nacimiento, se mencionan a otras 40 personas como posibles beneficiarias de su fortuna.

Mientras se revelan detalles sobre la vida y muerte de Epstein, el escándalo sigue sacudiendo la política y el mundo empresarial, tanto en Estados Unidos como fuera de él.

El ex príncipe Andrés tuvo que abandonar la propiedad de Windsor, y Bill y Hillary Clinton se preparan para testificar en el Congreso, mientras que la ex esposa de Bill Gates, Melinda French Gates, habla por primera vez pidiendo justicia para las víctimas de Epstein.

"Para mí es difícil cada vez que surgen detalles. Me traen de vuelta momentos muy dolorosos de mi matrimonio", comentó French Gates, señalando que quienes, como su exmarido, aparecen en los documentos de Epstein deben responder muchas preguntas.

Gates, por su parte, admitió haber sido "un tonto" al pasar tiempo con Epstein y expresó su arrepentimiento por esa relación. Sin embargo, desmintió como "falsa" un correo electrónico en el que Epstein afirmaba que Gates contrajo una enfermedad venérea después de estar con chicas rusas.

A pesar del escándalo, Donald Trump se siente "absuelto" según los últimos documentos y considera que Epstein es un problema de los demócratas. Invita a "dar vuelta a la página y enfocarse en cosas que realmente importan".

Para los republicanos, esto implica, según Trump, comunicar mejor los logros de su administración. Sin embargo, su vicepresidente, JD Vance, adopta un enfoque más cauteloso y apoya los esfuerzos bipartidistas para convocar a Andrea Mountbatten-Windsor, aunque la decisión corresponde a los republicanos en el Congreso.

Vance comentó que los documentos publicados exoneran a Trump, pero revelan la "naturaleza incestuosa" de las élites estadounidenses, lo que es "bastante asqueroso".

Aclaró que el presidente no forma parte de esa élite. "Es ajeno a ese círculo social. Conoce a muchas personas y tiene riqueza y poder similares, pero nunca fue realmente amigo de Epstein, a diferencia de otros".

Los tonos de Vance contrastan con los de Trump: mientras el magnate quiere cerrar el capítulo Epstein, Vance apoya la testificación de Andrea Mojntbatten-Windor, lo que podría prolongar aún más un escándalo que ya se ha extendido durante años.

Estos diferentes enfoques también reflejan, según varios analistas, las ambiciones presidenciales de Vance, quien ya está posicionándose para 2028. (ANSA).