Abusos: archivos Epstein, sospechas de sexo de a tres con Maxwell y expremier GB

Acredita su autenticidad Andrew Lownie, ya autor —no ajeno a formas de sensacionalismo— de un reciente y devastador best-seller no autorizado sobre el ex príncipe Andrés, tercer hijo de la reina Isabel II y hermano del rey Carlos III, que se vio, a su vez, afectado por el escándalo de sus relaciones con el fallecido financista pedófilo estadounidense, amigo de personalidades ricas y poderosas.

Lownie afirma que la historia puede encontrar confirmación en un informe del FBI y que los detalles esenciales del supuesto "trío" (como se define en inglés al ménage à trois) están destinados a emerger negro sobre blanco en breve.

Sus declaraciones, difundidas en los últimos días en la red y en algunos tabloides británicos, no expresan ninguna hipótesis sobre el nombre del primer ministro puesto en juego, salvo excluir que se haya producido con una figura en el cargo. O, sarcásticamente, que pudo haber sido "Winston Churchill".

En los Archivos Epstein, varios ex jefes de Gobierno del Reino, como Tony Blair del Partido Laborista o el conservador David Cameron, son mencionados varias veces, aunque sin que se conozcan pruebas de haber actuado ilícitamente.

Si bien es bien sabido que Ghislaine —la socialité británica, hija del tan comentado editor Robert Maxwell, que murió en desgracia en su tierra natal, pero fue enterrada en 1991 con todos los honores en Israel en medio de fuertes sospechas de vínculos con el espionaje del Mossad— frecuentó la Universidad de Oxford en los años en que tanto Cameron como Boris Johnson, otro futuro primer ministro conservador, estudiaban allí. (ANSA).