Abusos: BBC, "Andrés y Epstein le pidieron a una bailarina varios actos sexuales"

En el documento de marzo de 2011 los abogados de la mujer -cuya identidad no trascendió- afirman que a su cliente le ofrecieron 10 mil dólares por bailar y que, después de la actuación, Epstein y el villano de Windsor le propusieron un trío.

Los abogados también alegan que la mujer no recibió la suma prometida y que estuvo dispuesta a mantener en secreto el supuesto encuentro de 2006 -en el que fue tratada como una prostituta- a cambio de un pago de 250.000 dólares.

La bailarina y algunas streppers del club de stripteas Rachel's de West Palm Beach fueron acompañadas con un auto a la casa de Epstein para asistir a una fuesta, siempre según el documento, donde se encontraban presentes otrsa mujeres vestidas de modo provocativo", algunas de la cuales "parecían tener tan solo 14 años".

Este incidente se suma a los numerosos detalles que han surgido sobre el exduque de York, quien recientemente abandonó su residencia en la Royal Lodge de Windsor tras ser desalojado por el rey Carlos por su implicación en el escándalo de Epstein.

(ANSA).