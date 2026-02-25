Abusos: Bill Gates se disculpa por vínculos con Epstein

Gates reconoció haber cometido "errores" al mantener contactos con Epstein tras su condena por delitos sexuales en 2008, una relación que en su momento generó fuertes críticas públicas y cuestionamientos dentro del ámbito filantrópico y empresarial

"Para ser claros, no hice nada ilegal. No vi nada ilegal", sostuvo el empresario, quien también afirmó que nunca tuvo contacto con las víctimas ni con las mujeres que rodeaban al financista

El caso Epstein se convirtió en uno de los mayores escándalos judiciales de Estados Unidos tras revelarse una red de explotación sexual de menores y vínculos con figuras influyentes del mundo financiero, político y empresarial

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió un mes después en una cárcel de Nueva York, en un aparente suicidio mientras esperaba juicio, en circunstancias que alimentaron investigaciones y teorías sobre fallas en la custodia

Los contactos entre Gates y Epstein habían sido revelados por la prensa estadounidense, que informó sobre reuniones mantenidas entre ambos en la década pasada, incluso después de la condena del financista, lo que llevó al empresario a admitir públicamente que se trató de una "grave equivocación"

En entrevistas previas, Gates explicó que buscó reunirse con Epstein por posibles contactos con donantes para iniciativas filantrópicas globales, una justificación que fue cuestionada por observadores y miembros del sector

La Fundación Bill & Melinda Gates, una de las mayores organizaciones filantrópicas del mundo con proyectos en salud global, educación y lucha contra la pobreza, había reiterado anteriormente que no mantuvo vínculos institucionales con Epstein

Las nuevas disculpas, dirigidas al personal de la fundación, reavivan un episodio que en su momento dañó la imagen pública del empresario y coincidió con el periodo previo a su divorcio de Melinda French Gates, anunciado en 2021

Actualmente, Gates continúa centrado en sus actividades filantrópicas a través de la Fundación Bill & Melinda Gates, una de las mayores organizaciones privadas del mundo, dedicada a proyectos de salud global, lucha contra enfermedades infecciosas, desarrollo agrícola y educación

El empresario también mantiene iniciativas vinculadas a la innovación tecnológica, la transición energética y la investigación sobre cambio climático, además de participar regularmente en foros internacionales sobre políticas sanitarias y cooperación global. (ANSA)