Abusos: Bondi citada por caso Epstein, se estrecha el cerco sobre Trump

La decisión fue tomada gracias al voto de cinco republicanos que se unieron a todos los demócratas para llevar a la secretaria de Justicia a testificar sobre la gestión de uno de los mayores escándalos de los últimos veinte años en Estados Unidos.

Por otra parte, la base Maga nunca perdonó al magnate no haber publicado inmediatamente los millones de páginas de documentos del caso del financista pedófilo, como él y Bondi habían prometido durante la campaña electoral.

Fue la diputada republicana Nancy Mace quien presentó la moción para convocar a la fiscal general.

"Faltan más de 65.000 documentos y sabemos que hay más de 2.000 videos circulando. El Departamento de Justicia no está proporcionando al Congreso toda la información", denunció Mace.

"Tengo preguntas muy específicas para ella y no quiero hablar del Dow Jones", insistió la republicana en la última aparición de Bondi en el Congreso, durante la cual la fiscal general había intentado evitar responder algunas preguntas sobre Epstein llevando la atención hacia la agenda económica de Trump.

Una intervención y una audiencia que fueron consideradas en general fuera de lugar por varios sectores, hasta el punto de que el mundo Maga se levantó pidiendo la dimisión inmediata de la fiscal general.

"Durante meses, Bondi ha desempeñado un papel clave en la orquestación del encubrimiento de los archivos Epstein por parte de la Casa Blanca y no ha cumplido con nuestra citación bipartidista para publicar los archivos completos y sin censura.

El pueblo estadounidense merece transparencia, las víctimas merecen justicia y nosotros exigimos respuestas", denunció el diputado Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en la comisión.

En las últimas semanas, el Departamento de Justicia ha sido acusado no solo de falta de transparencia sobre los archivos, sino también de haber censurado deliberadamente referencias al presidente estadounidense.

Según un análisis del Wall Street Journal, faltarían en el archivo publicado en el sitio del Departamento de Justicia más de 47.000 documentos, incluidos archivos del FBI que contienen acusaciones contra el magnate.

Las víctimas de Epstein también señalaron que sus nombres no fueron protegidos como se había prometido.

"Estamos cansados de estos juegos. Cuando quienes elegimos abusan de su posición, todos pagamos las consecuencias", declaró una de las sobrevivientes, Annie Farmer, presente en la sala durante la audiencia de Bondi.

En los últimos días también fue convocado otro peso pesado del gobierno de Trump: el secretario de Comercio.

Tras negar repetidamente contactos con Epstein y decirse disgustado por el financista pedófilo, Howard Lutnick se vio obligado a admitir que visitó la isla de Epstein y que habló con él en algunas ocasiones para participar en recaudaciones de fondos, una de ellas para Hillary Clinton cuando era candidata a la Casa Blanca. (ANSA).