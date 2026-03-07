Abusos: carcelera de Jeffrey Epstein depositó dinero luego del suicidio

Lo reportó el New York Post (NYP) citando archivos sobre el exfinancista publicados por el Departamento de Justicia, que detallan el interrogatorio de Tova Noel. Ella había buscado en Google "Últimas noticias sobre Epstein en prisión" dos veces esa noche, la última vez 40 minutos antes de que el pedófilo fuera encontrado muerto por suicidio.

Durante el interrogatorio, a Noel no se le preguntó acerca de varios depósitos recibidos en su cuenta bancaria, uno de los cuales fue marcado por el banco como "actividad sospechosa".

Noel había trabajado en la división penitenciaria donde Epstein estuvo recluido desde 2018. El pedófilo llegó allí en 2019.

Durante ese tiempo, Noel, según informa el NYP, recibió varias transferencias bancarias y depositó 5000 dólares en efectivo 10 días antes del suicidio de Epstein. (ANSA).