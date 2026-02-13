Abusos: Caso Epstein derriba a abogada de Goldman Sachs, que trabajó con Obama

Y mientras surgen nuevos detalles sobre el expríncipe Andrés, crece la lista de miembros de la administración de Donald Trump que tuvieron contacto con el fallecido financista pedófilo.

La serie de revelaciones surgidas de documentos del Departamento de Justicia también sacude al mundo académico estadounidense, con la Universidad de Columbia en el punto de mira de las críticas por haber aceptado a amigos de Epstein en la prestigiosa universidad, bajo presión y con donaciones.

Los documentos también están alimentando una serie de teorías conspirativas online y sacando a la luz otros rumores de larga data.

En primer lugar, el del asesinato-suicidio del exfinanciero, reiterado en una entrevista con The Telegraph por Michael Baden, el patólogo contratado por los herederos de Epstein: "En mi opinión, su muerte probablemente fue causada por la presión del estrangulamiento, más que por ahorcamiento".

Entre los últimos nombres de alto perfil envueltos en el escándalo se encuentra Ruemmler, abogada de 54 años de Goldman Sachs y asesora del director ejecutivo del grupo, David Solomon.

Dejará su cargo en junio próximo, tras años de vínculos con el exfinancista, incluso después de su primera condena.

Su salida podría poner fin a su brillante carrera: como fiscal, dirigió el procesamiento de los directivos de Enron antes de incorporarse a la Casa Blanca de Obama, que la quería para su gabinete.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia resaltan la estrecha relación entre Ruemmler y Epstein: ella figura como albacea suplente del patrimonio del financiero, a quien él llamó la noche de su arresto en 2019.

Su extensa correspondencia también revela los regalos de lujo que supuestamente recibió, incluyendo un bolso de Hermes y un pago de 53.750 dólares a nombre de Ruemmler a una compañía de aviones privados.

La abogada se refería al exfinanciero como "tesoro", "tío Jeffrey" o "hermano mayor", indicando el estrecho vínculo entre ambos.

Y en uno de los correos electrónicos más comprometedores, Ruemmler, dirigiéndose a Epstein, también menciona "tus chicas rusas".

La presión de algunos clientes también obligó a Sultan Ahmed bin Sulayem, el empresario emiratí a quien el pedófilo había expresado su agradecimiento por el video de tortura que le habían enviado, a dimitir de DP World.

Y aunque el exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, fue citado para declarar ante el Congreso, el expríncipe Andrés sigue pagando un alto precio por las revelaciones publicadas por el Departamento de Justicia estadounidense.

Según The Sun, había invitado previamente a varias jóvenes al Palacio de Buckingham, algunas de las cuales llegaron al Reino Unido a bordo del llamado Lolita Express, el avión privado de Epstein.

Este nuevo detalle está alimentando las peticiones de que Andrés sea interrogado por la policía.

La presión sobre el gobierno de Donald Trump también aumenta.

Tras el nombramiento del secretario del Tesoro, Howard Lutnick, se supo que Mehmet Oz, designado por el presidente como administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, también tuvo contacto con Epstein, invitándolo a una fiesta de San Valentín en 2016.

En un correo electrónico de diciembre del mismo año, un mes antes de la investidura de Trump, el pedófilo también le escribió a Bill Gates invitándolo a su isla caribeña, donde recibiría a "personas de la nueva administración".

Este detalle, según observadores, confirma los estrechos vínculos entre el entorno de Trump y el exfinanciero.

Dos congresistas aliadas del presidente expresaron su conmoción por lo que vieron en los documentos sin editar del Departamento de Justicia.

Según se informó, entre ellos se encontraban personajes famosos, individuos adinerados, figuras poderosas, primeros ministros, exprimeros ministros, expresidentes y celebridades.

