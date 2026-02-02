Abusos: caso Epstein, publican decenas de fotos con desnudos de mujeres

Así lo reveló el New York Times, que revisó más de tres millones de páginas relacionadas con el caso.

El expediente contiene, según el periódico, 40 fotos sin censura, posiblemente parte de un archivo privado, que muestran cuerpos y rostros desnudos.

Las personas retratadas parecen jóvenes y algunas imágenes muestran fragmentos de la isla privada de Epstein.

Otras fueron tomadas en dormitorios y otros espacios interiores.

La publicación de estas fotos indignó a las víctimas del financista pedófilo. Annie Farmer, quien testificó ante el tribunal sobre cómo fue manipulada y abusada en su adolescencia por Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, calificó el asunto de "extremadamente perturbador", mientras que una portavoz del Departamento de Justicia aseguró que "estamos trabajando incansablemente para responder a cualquier pregunta o inquietud que puedan tener las víctimas y para abordar cualquier expediente que requiera modificaciones legales adicionales".

(ANSA).