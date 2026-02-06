Abusos: Clinton insiste en una audiencia pública por el caso Epstein

"He solicitado la divulgación completa de los documentos relacionados con el caso Epstein. He presentado una declaración jurada sobre lo que sé. Y justo esta semana, acepté comparecer en persona ante el comité. Pero eso sigue siendo insuficiente para los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes", declaró el expresidente en un comunicado.

"Ahora, el presidente Comer dice que quiere cámaras, pero solo a puerta cerrada. ¿Quién se beneficia de este acuerdo?

Ciertamente no las víctimas de Epstein, que merecen justicia", añadió el demócrata.

"Ni el público, que merece la verdad. Solo sirve a intereses creados. No se trata de investigar los hechos, se trata de pura política", insistió Clinton.

"No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como peón en un juicio espectáculo a puerta cerrada organizado por un Partido Republicano presa del pánico. Si quieren respuestas, detengamos este juego y hagámoslo como es debido: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver con sus propios ojos de qué se trata realmente", atacó. (ANSA).