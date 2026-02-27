Abusos: Clinton niega vínculos con crímenes de Epstein ante el Congreso

"No vi nada ni hice nada malo. No tenía idea de sus crímenes", afirmó Clinton en su declaración inicial, insistiendo en que su relación con el financista fue limitada y terminó años antes de que salieran a la luz las acusaciones por tráfico sexual de menores. El exmandatario sostuvo además que nunca presenció conductas que despertaran sospechas durante sus contactos sociales con Epstein.

La comparecencia se produjo un día después del testimonio de Hillary Clinton, quien aseguró ante el mismo comité no recordar haber conocido personalmente a Epstein ni haber visitado sus propiedades o su isla privada.

Durante su deposición, la excandidata presidencial criticó duramente la investigación impulsada por legisladores republicanos, calificándola como una iniciativa políticamente motivada destinada a desviar la atención hacia figuras demócratas en lugar de ampliar el alcance de las pesquisas a otros nombres mencionados en los denominados archivos Epstein.

Según ABC News y otros medios estadounidenses, ambos testimonios forman parte de una investigación parlamentaria más amplia destinada a esclarecer los vínculos del financista con figuras políticas, empresariales y sociales de alto perfil, en un caso que continúa teniendo repercusiones años después de la muerte de Epstein en una cárcel federal en 2019 mientras esperaba juicio.

El comité, controlado por republicanos, había amenazado previamente con declarar en desacato al Congreso a los Clinton tras su resistencia inicial a comparecer, aunque finalmente ambos aceptaron declarar bajo juramento.

El testimonio del expresidente resulta particularmente sensible debido a sus viajes documentados en el avión privado de Epstein durante la década de 2000, aunque hasta el momento ninguna víctima ni investigación judicial ha acusado formalmente a Bill o Hillary Clinton de conductas ilegales vinculadas al caso.

Demócratas dentro del comité sostienen que las audiencias deberían extenderse a todas las figuras públicas mencionadas en los documentos judiciales relacionados con Epstein, incluido el presidente Donald Trump, quien también mantuvo contactos sociales con el financista y ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

Analistas políticos consideran que las deposiciones de los Clinton podrían ampliar el alcance político de la investigación, transformando el caso Epstein en un nuevo campo de confrontación partidaria en un clima de fuerte polarización previo al ciclo electoral estadounidense. (ANSA).