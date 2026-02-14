Abusos: CNN, Steve Bannon se acercó a Epstein para derrocar a Francisco

Así emerge de los documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según lo informa CNN.

Los mensajes intercambiados entre ambos en 2019, parte del enorme conjunto de documentos publicados el mes pasado, revelan que Bannon cortejó al financista, quien posteriormente se suicidó, en un intento de socavar al expontífice tras su salida del primer gobierno de Trump.

Bannon, recuerda CNN, había sido muy crítico con Francisco, a quien consideraba un oponente de su visión "soberanista". "Derrocaremos al Papa Francisco", escribió Bannon a Epstein en junio de 2019. "Los Clinton, Xi, Francisco, la UE... Vamos, hermano!", acotó.

El Papa Francisco fue un obstáculo importante para el populismo nacionalista de Bannon. En 2018, el exasesor de Trump describió a Francisco a The Spectator como "indignado de desprecio", acusándolo de alinearse con las "élites globalistas" y, según "SourceMaterial", instó a Matteo Salvini, actual viceprimer ministro de Italia, a "atacar" al pontífice, citó la cadena estadounidense en su portal.

"Roma y el Vaticano han sido importantes para Bannon.

Fundó una oficina en Roma cuando dirigía Breitbart News y ha participado en el intento de establecer una `escuela de gladiadores' de formación política para defender los valores judeocristianos cerca de la Ciudad Eterna", escribió CNN.

Francisco, por su parte, fue un contrapeso a la cosmovisión de Trump, criticando duramente el nacionalismo y haciendo de la defensa de los migrantes un sello distintivo de su pontificado.

Los archivos del Departamento de Justicia, publicados recientemente, revelan que Bannon envió mensajes a Epstein en varias ocasiones en sus esfuerzos por socavar al difunto Papa.

En sus mensajes con Epstein, Bannon hace referencia a "En el armario del Vaticano", un libro de 2019 del periodista francés Frédéric Martel que destapó el secretismo y la hipocresía en las altas esferas de la Iglesia.

Bannon mostró interés en llevar el libro de Martel a una película tras reunirse con el autor en París, en un hotel de cinco estrellas. En los mensajes, Bannon parece sugerir que Epstein podría ser el productor ejecutivo de la película. "Ahora eres productor ejecutivo de 'ITCOTV' (En el armario del Vaticano)", escribió Bannon.

Según CNN, no está claro cuán seria fue la propuesta de Bannon a Epstein y en el intercambio, Epstein no la menciona y pregunta sobre la posibilidad de que Bannon filmara a Noam Chomsky, el filósofo e intelectual público. Martel declaró que cuando se reunió con Bannon en el Hotel Le Bristol, le dijo que no podía aceptar ningún contrato cinematográfico, ya que sus editores controlaban los derechos cinematográficos y ya habían firmado un acuerdo con otra corporación.

Los archivos de Epstein muestran que el 1 de abril de 2019, Epstein se envió un correo electrónico a sí mismo "en el clóset del Vaticano" y posteriormente le envió a Bannon un artículo titulado "Papa Francisco o Steve Bannon? Los católicos deben elegir", a lo que Bannon respondió: "Elección fácil".

Como se ha descubierto ahora, parece que Bannon le envió mensajes a Epstein varios años después de su condena en 2008 por delitos sexuales contra menores y justo antes de ser arrestado por tráfico sexual de menores. (ANSA).