Abusos: Compañero de celda de Epstein le pidió que no se quite la vida

Reyes había sido trasladado a otra prisión el día anterior a la muerte de Epstein, ocurrida el 10 de agosto de 2019. Su traslado ya se había acordado previamente. Reyes le dijo a Epstein que no se ahorcara en su celda: "No quiero despertar y encontrarte muerto", le dijo, según la cadena CNN. "No te preocupes, nunca te causaré problemas", respondió Epstein.

Y entre los millones de documentos nuevos sobre Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia se encuentra la foto policial nunca antes vista de Ghislaine Maxwell cuando fue arrestada en julio de 2020. La foto la muestra con un uniforme naranja de prisión.

Jeffrey Epstein realizó transferencias bancarias por miles de libras esterlinas al esposo de Peter Mandelson, el exembajador británico en Estados Unidos, destituido tras el escándalo que involucró al financista que se suicidó en prisión.

Esto es lo que se desprende, de acuerdo con medios estadounidenses, de nuevos documentos sobre Epstein publicados por el organismo de justicia. Las transferencias a Reinaldo Ávila da Silva datan de después de 2009, cuando Epstein fue liberado de prisión tras cumplir una condena de 13 meses por prostitución.

En un correo electrónico, da Silva le pidió a Epstein que pagara su escuela de osteopatía, que costó 3.225 libras.

Posteriormente, solicitó otras 10 000 libras primero y 13 000 libras después.

El secretario norteamericano de Comercio, Howard Lutnick, invitó a Jeffrey Epstein a un evento de recaudación de fondos que organizaba para la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. También esto conforme documentos publicados por el Departamento de Justicia, informó la cadena CNN. Lutnick era vecino de Epstein en Nueva York y había declarado anteriormente que, en 2005, él y su esposa visitaron la casa del exfinancista y se sintieron disgustados por el salón de masajes que les mostraron.

Elon Musk escribió un correo electrónico a Jeffrey Epstein en 2013 para coordinar un viaje a su isla caribeña, preguntándole específicamente "cuándo ir", sale a la luz en otros documentos publicados por la justicia. Musk había declarado previamente que había rechazado los intentos de Epstein de persuadirlo para que visitara sus islas caribeñas, Great St. James y Little St. James. (ANSA).