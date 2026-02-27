Abusos: crecen las presiones de demócratas contra Trump por el caso Epstein

De hecho, el testimonio de los Clinton ofrece a los demócratas la oportunidad de presionar al presidente y a la primera dama, así como a todos los miembros de la administración que tuvieron tratos con Jeffrey Epstein, empezando por el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

"No me gusta que interroguen a Bill", admitió Trump, sintiendo la creciente presión por un escándalo que sigue acosándolo, mientras Bill Clinton aseguró que el magnate nunca le dijo "nada que me hiciera pensar que estaba involucrado en el caso Epstein".

Así lo declaró en su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, según lo referido por el presidente James Comer.

En cuanto a la necesidad de interrogar al magnate, el expresidente respondió: "eso lo deciden ustedes", respondió el expresidente.

El magnate insiste repetidamente en que los últimos archivos publicados lo han "exonerado" por completo, pero no logró apaciguar la controversia.

"Estamos escuchando al presidente equivocado", clamaron los demócratas poco antes del testimonio de Bill Clinton, pidiendo a gritos escuchar a Trump.

Efectivamente, para los demócratas el magnate tiene muchas preguntas que responder, empezando por las acusaciones de acoso en su contra, que desaparecieron de los documentos publicados debido al "encubrimiento sistemático" del Departamento de Justicia.

Además del magnate, los liberales también tienen en la mira a la primera dama, Melania Trump: citarla antes que el presidente, argumentan, es más fácil, ya que no ocupa un cargo oficial en el gobierno.

Según los demócratas, Lutnick también debe testificar: "mintió al pueblo estadounidense y debe dar explicaciones", dijeron, refiriéndose a la visita del secretario de Comercio a la isla del exfinanciero y a sus repetidos intercambios de correos electrónicos con él.

Ninguno de ellos fue citado formalmente a declarar.

Los republicanos intentan contrarrestar la presión de los liberales que, en nombre de la transparencia y de las víctimas del pederasta, así como de las elecciones intermedias, quieren exigir responsabilidades al gobierno.

Creen que el testimonio de un expresidente y una exprimera dama allana el camino para el testimonio de Trump y su esposa Melania.

Ambos conocían a Epstein y fueron fotografiados en múltiples ocasiones con el pedófilo, quien frecuentó Mar-a-Lago durante años antes de distanciarse del presidente por una disputa sobre una propiedad que ambos querían comprar.

Para los demócratas, consultar a los Clinton y no a los Trump sería una doble moral injustificada en un asunto bipartidista como el de Epstein.

Trump hará todo lo posible por evitar cualquier tipo de declaración, dispuesto a desplegar toda su fuerza política contra cualquier republicano que se le oponga en un año electoral.

Sin embargo, el temor a una reacción violenta es inquietante: Trump y los republicanos llevan meses intentando perjudicar a los demócratas con Epstein y creían que atrapar a los Clinton sería una victoria.

Sin embargo, el escándalo está teniendo consecuencias negativas para la administración y el partido, y el riesgo es que se descontrole, causando graves perjuicios en las elecciones intermedias, donde los republicanos ya parecen en una situación de debilidad. (ANSA).