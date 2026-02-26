Abusos: demócratas piden que Trump declare bajo juramento por vínculos con Epstein

"El nombre que aparece en los archivos más veces que el del expresidente Bill Clinton es el del presidente Donald Trump", afirmó el congresista Robert García, miembro del comité, mientras Bill y Hillary Clinton testifican esta semana ante la comisión.

Los demócratas sostienen que, si la investigación busca esclarecer plenamente las conexiones del financista condenado por delitos sexuales, el actual mandatario debería declarar bajo juramento.

La audiencia se lleva a cabo en un clima de fuerte confrontación partidaria, después de que los republicanos citaran a Hillary Clinton en el contexto de la pesquisa sobre los vínculos políticos y financieros con Epstein.

El magnate pedófilo murió en agosto de 2019 en una cárcel federal de Nueva York mientras aguardaba juicio por tráfico sexual de menores.

Las autoridades determinaron oficialmente que se trató de un suicidio, aunque el caso generó controversias y teorías de conspiración debido a las fallas de seguridad en el centro penitenciario.

Su colaboradora, Ghislaine Maxwell, fue posteriormente condenada a 20 años de prisión por su participación en la red de captación y abuso de menores.

Tanto Trump como los Clinton nunca fueron acusados formalmente de delitos vinculados a Epstein y negaron cualquier implicación en las actividades ilícitas del financista.

Sin embargo, la reiterada aparición de su nombre en documentos judiciales y registros asociados al caso ha alimentado el debate político en Washington.

El Comité de Supervisión sigue recopilando testimonios y documentación en una investigación que se ha convertido en uno de los focos de mayor tensión entre demócratas y republicanos en el Congreso.

Cabe recordar que Donald Trump mantuvo una relación social con Jeffrey Epstein durante los años noventa y principios de los 2000, periodo en el que ambos coincidieron en eventos privados y reuniones en Palm Beach y Nueva York.

Fotografías y registros públicos muestran sus encuentros en Mar-a-Lago, aunque el actual presidente ha afirmado reiteradamente que rompió vínculos con el financista años antes de su primera condena en 2008. (ANSA).