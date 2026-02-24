Abusos: Denuncian "pacto de silencio" en caso Pastrana-Epstein

De acuerdo con una carta divulgada este martes por varias de las firmantes en sus cuentas de X, existiría un "pacto de silencio" sobre la relación de Pastrana (1998-2002) con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, como aparece en los documentos desclasificados por la justicia norteamericana sobre este caso

"Las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación colombianos", dijo el documento conjunto

Sectores de la prensa local e internacional han divulgado apartes de los mensajes de Pastrana con Jean-Luc Brunel, de un viaje de Pastrana junto a Epstein a Cuba y hasta del caso en el que Maxwell relató que estuvo en Colombia, voló en un helicóptero militar y hasta disparó contra supuestos "terroristas" en la selva amazónica

Pastrana, miembro del Partido Conservador Colombiano, centroderecha, fue presidente entre 1998 y 2002. Durante su mandato intentó establecer un acuerdo de paz con las extintas Farc, para lo cual desmilitarizó una amplia zona del sur del país, donde se adelantaron los diálogos

Pese a su empeño, las charlas fracasaron debido a la violencia exacerbada de las Farc, que incluyó secuestros y asaltos a poblaciones en una muestra de su poderío

Con el país bajo amenaza, Pastrana accedió a la propuesta de Estados Unidos de poner en marcha el "Plan Colombia", una multimillonaria inversión de lucha antinarcóticos y antiguerrillera que alejó al país de la crisis de seguridad

Luego de dejar el poder, Pastrana se volvió crítico de sus sucesores y un acérrimo contradictorio del acuerdo de paz del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018). En 2003 viajó junto a Epstein en un avión privado, que luego fue denominado por la prensa internacional como el "Lolita Express". El exmandatario sostuvo que el viaje tenía como propósito visitar a Fidel Castro en Cuba

A inicios de este mes, Pastrana le pidió a la abogada y columnista Ana Bejarano, una de las firmantes de la carta de hoy, rectificar un escrito suyo en la Revista Cambio sobre su supuesta relación con Epstein, al sostener que al momento de los vuelos el multimillonario "no era reconocido públicamente como pedófilo sino como inversionista con clientes con conexiones de alto nivel global", entre otros argumentos

"Los crímenes cometidos por Epstein y Maxwell y su amplia red de cómplices entre las élites sociales, políticas, financieras e intelectuales del mundo deben ser objeto de exposición, investigación, análisis profundo y sanción, si es del caso", exigió la carta pública de las firmantes

El documento, que fue difundido hoy en redes sociales, fue firmado entre otras por Bejarano, las periodistas Cecilia Orozco y Jineth Bedoya, así como la poetisa Piedad Bonnett, por mencionar algunas. (ANSA)