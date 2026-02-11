Abusos: despuntó un ex premier británico en el caso Epstein

Aunque el escándalo de Jeffrey Epstein causó bastante vergüenza en el Palacio de Buckingham y colocó en apuros al primer ministro Keir Starmer —fue atacado en la Cámara de los Comunes por promover a "personas asociadas con pedófilos"—, toda la clase dirigente británica contiene la respiración. Crecen las sospechas de un trío ficticio que involucra a Epstein, su cómplice Ghislaine Maxwell y un ex (o futuro) primer ministro anónimo.

Y se dice que la impactante indiscreción está contenida en documentos sobre el pedófilo, aún no publicados ni revelados en su totalidad, y fue respaldada por Andrew Lownie, autor de una biografía no autorizada del ex príncipe Andrés.

La identidad del supuesto ex primer ministro involucrado sigue rodeada de misterio. "No es Winston Churchill", declaró sarcásticamente el autor. Los documentos de Epstein mencionan repetidamente, aunque sin ninguna prueba conocida de ilícitos, a varios ex primeros ministros británicos, como el laborista Tony Blair y el conservador David Cameron. También se sabe que Ghislaine Maxwell asistió a la Universidad de Oxford al mismo tiempo que Cameron y Boris Johnson.

La controversia en torno a los nombres contenidos en los expedientes continúa en Francia y Estados Unidos. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se declaró "conmocionado" e "indignado personalmente" por las revelaciones sobre la implicación del diplomático francés Fabrice Aidan.

En Estados Unidos, la fiscal general Bondi defendió firmemente sus acciones y a Trump en el Congreso. Sin embargo, sus palabras cayeron en saco roto, lo que solo desató acalorados debates con los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes frente a las víctimas del pedófilo, indignadas por la gestión del Departamento de Justicia en la divulgación de los archivos, de la que se quejaron repetidamente por "proteger a los poderosos y no exponer sus nombres".

"Estoy profundamente entristecida por lo que las víctimas, todas las víctimas, debieron sufrir a causa del monstruo" de Epstein, dijo Bondi, pero se negó a mirar a las víctimas a los ojos y disculparse por la forma en que se manejaron los archivos. Ante una lluvia de acusaciones, la fiscal general intentó defenderse con palabras que, según los observadores, iban más dirigidas a la Casa Blanca que a las víctimas. Trump y su equipo están, de hecho, irritados por la forma en que el Departamento de Justicia y Bondi manejaron el caso Epstein, exponiendo a la fiscal general a críticas y poniendo en peligro su puesto.

Consciente del riesgo de ser despedida, Bondi compareció ante la Cámara con una postura combativa. Trump "es el presidente más transparente de la historia. No hay pruebas de que haya cometido algún delito", expresó repetidamente, y rechazó los ataques de la representante demócrata Pramila Jayapal, quien señaló que el nombre del Sultán de los Emiratos, Ahmed bin Sulayem, se había ocultado inicialmente.

El hombre de negocios —puso en evidencia Jayapal— es presidente y director ejecutivo de una empresa con vínculos financieros con el presidente Donald Trump y su asesor Steve Bannon. "¡Qué vergüenza! Si tuvieras algo de decencia, deberías renunciar después de esta audiencia", la criticó el liberal Ted Lieu. Bondi los atacó agresivamente: "Es ridículo. Esto no es un circo". Pero su falta de paciencia y su irritabilidad al respecto la debilitaron, dejándola vulnerable a las críticas públicas y, quizás, incluso a las de la Casa Blanca. (ANSA).