Abusos: dimite jefe operativo de la Policía española tras denuncia por violación

La denuncia de la presunta agresión sexual salió a la luz a raíz de que un juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer abrió una investigación contra él y lo citó a declarar como querellado el próximo 17 de marzo.

La víctima, inspectora de la Policía Nacional, presentó una querella, que incluye una grabación de audio, contra González por supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, informó su abogado, Jorge Piedrafita.

Los hechos ocurrieron en abril de 2025, cuando la agente "recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo", según su relato.

Entonces le ordenó llevarlo a su "vivienda oficial, propiedad del ministerio del Interior", donde el querellado la agredió sexualmente "con penetración", lo que fue "rechazado" por ella "de forma verbal, expresa, rotunda y continuada".

La denunciante señala que González se valió de su "autoridad" para cometer la agresión que se prolongó "hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial".

La víctima fue "coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por altos cargos policiales para que no denunciara los hechos".

Actualmente se encuentra de baja psicológica.

La víctima "mantuvo en el pasado una relación de afectividad con González" que no llegaba a cortar debido a la "presión psicológica ejercida" por González por "la invocación reiterada de su autoridad jerárquica" y por el "temor a represalias profesionales".

La mujer puso fin a la relación de forma "unilateral" lo que él "no aceptó" e "iniciando a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado".

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, declaró hoy sentirse "decepcionado" con el que fue su cargo de confianza y dijo que desconocía la denuncia.

"Si lo hubiésemos sabido, hubiéramos pedido la renuncia como se hizo ayer", manifestó.

Marlaska dijo que se abrió una investigación interna para conocer si la mano derecha de González, el comisario Óscar San Juan, quien fue relevado de sus funciones, conocía el supuesto caso de violación.

El Partido Popular (PP) pidió su dimisión y acusó al gobierno de "proteger" a González y de "tapar" la agresión sexual.

Marlaska dijo que solo dimitirá si la denunciante no se ha sentido protegida: "De la única persona que podré aceptar cualquier crítica es de la propia víctima", declaró en el Congreso de los Diputados.

Hasta siete casos de dirigentes del PSOE han sido señalados en los últimos meses de acoso sexual, entre ellos el que involucra a Paco Salazar, ex asesor de La Moncloa y alto cargo del partido, destapado en diciembre pasado, quien fue denunciado por varias mujeres del partido, lo que causó una fuerte polémica por la gestión interna de los hechos.

Tras este caso también salieron a la luz los del alcalde socialista de Almussafes (Valencia), Toni González; Antonio Navarro, secretario general del PSOE de Torremolinos (Málaga); José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos (Galicia); Javier Izquierdo, senador, y Francisco Luis Fernández Rodríguez, alcalde de Belalcázar (Córdoba). Antes de estos casos el gobierno de Sánchez ya se ha visto afectado por los casos de corrupción en los que están imputados el ex ministro José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización Santos Cerdán. (ANSA).