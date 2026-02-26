Abusos: el escándalo Epstein involucra al presidente del Foro de Davos

Un escándalo que también involucra a Noruega y una cierta imagen de supuesto rigor luterano, llegando a arrastrar por último a Borge Brende, presidente y CEO del Foro Económico Mundial de Davos, el "salón exclusivo" por antonomasia de las finanzas globales y del poder occidental

El exministro conservador de Oslo se vio obligado a dimitir tras ser investigado por sus relaciones mantenidas en su momento con Epstein: una serie de cenas ("de trabajo", según él) y el intercambio de mensajes y consejos que se prolongó durante años

Vínculos que deben aclararse, a buen tiempo. Y que se suman a los ya emergidos en relación a otras figuras públicas noruegas destacadas: desde la princesa Mette-Marit, heredera al trono del rey Harald de 89 años, quien regresó a su país tras ser hospitalizado por una infección en Tenerife y que por ahora se ha salido con una disculpa al país; hasta el ex primer ministro laborista de 75 años (y exsecretario general del Consejo de Europa) Thorbjorn Jagland, acusado en su país de corrupción, a la luz de sus estrechos lazos de antaño con el amigo Jeffrey, y que posteriormente terminó de urgencia en el hospital por un "malestar" detrás del cual, según algunas reconstrucciones no oficiales con tintes amarillos divulgadas por tabloides británicos, podría ocultarse "un intento de suicidio"

Sombras densas, pero no más densas que las que ha comenzado a enfrentar con retraso el Reino Unido: donde, al menos, las investigaciones se pusieron en marcha, como señaló recientemente la familia de Virginia Giuffre, víctima de Epstein y gran acusadora del ex príncipe Andrés, quien se suicidó el año pasado, en comparación con la inacción reprochada a las autoridades judiciales de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump

En la isla están bajo el escrutinio tanto la monarquía, por el involucramiento (que culminó en el escandaloso arresto temporal de la semana pasada) del ex duque de York y las coberturas de la casa real; como la política y el gobierno laborista de Keir Starmer, por la tormenta que ha caído sobre el ex ministro Peter Mandelson, viejo gurú del New Labour de Tony Blair que fue rescatado por Sir Keir como consejero oculto y luego como embajador en Washington, antes de las dimisiones y del reciente arresto policial tras un sospechoso plan de fuga hacia el Caribe. Sin contar a Sarah Ferguson, ex esposa de Andrés, que ya se había esfumado en el extranjero y fue avistada en los últimos días en un spa de lujo en Irlanda

Personajes emblemáticos de una malvada historia en la que se entrelazan las acusaciones de haber revelado a Epstein secretos e información gubernamental reservada y las relacionadas con el tráfico de jóvenes mujeres, a menudo menores de edad, explotadas por el empresario a fines sexuales y compartidas con cómplices ricos y poderosos de medio mundo

Un tráfico que también pasó por el territorio británico, donde la policía ha encendido las alarmas formalmente, según el Times, sobre "más de 60 vuelos privados" aterrizados en Londres u otros lugares del Reino Unido en un período comprendido entre mediados de los años 90 y 2019, año de la muerte en prisión en Nueva York del titiritero de ultramar. Algunas de las cuales desembarcaron directamente del 'Lolita Express', el infame jet personal del financista, para ser recibidas por Andrés o por otros VIP: a veces incluso en Buckingham Palace, donde el tercer hijo de Isabel II y hermano menor del rey Carlos III tenía una oficina con alojamiento durante el reinado de su madre

Mientras tanto, también se investiga, basándose en denuncias apoyadas por el ex primer ministro Gordon Brown, sobre el posible uso de bases o aeronaves militares de la RAF por parte de Andrés, entonces miembro activo de la dinastía y enviado comercial de los gobiernos británicos entre 2001 y 2011, en la organización de viajes relacionados con sus relaciones con Epstein

Mientras el gobierno de Starmer, afanosamente tratando de recuperar su virginidad, declaró a través de la canciller del Tesoro, Rachel Reeves, que no descarta la solicitud al hermano del rey de una "indemnización" adecuada, en su momento, por los gastos de viaje excesivos que él habría cargado a los contribuyentes durante su tiempo como embajador comercial

Masajes de lujo incluidos. (ANSA)