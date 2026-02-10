Abusos: el hermano de Musk en los archivos de Epstein, "lo vi una vez"
Revelación de la prensa, Kimbal nominado más de 100 veces
Según Forbes, Kimbal Musk aparece citado más de 100 veces en la última tanda de documentos publicados, que revelan intercambios de correos electrónicos, conversaciones sobre fiestas y el agradecimiento de Kimbal al pedófilo por conectarlo con una mujer en 2012, así como invitaciones a la isla del ex financista.
"Gracias por la revelación. Jeffrey y Boris, gracias por conectarme con Jennifer. Creo que ustedes jugaron un papel importante", escribió Kimbal Musk a Epstein y a su colaborador Boris Nikolic en 2021.
En otro correo electrónico, Nikolic advirtió al hermano de Musk: "intenta ser bueno con Jennifer. Jeffrey se vuelve loco cuando alguien maltrata a sus amigos".
La respuesta de Kimbal fue: "el mensaje llegó alto y claro. Estoy muy contento con el tiempo que pasé con Jennifer.
Es fantástica". "Mi único encuentro con ese demonio fue en su oficina de Nueva York. Nunca volví a verlo y nunca he estado en su isla", dijo Kimbal Musk. (ANSA).