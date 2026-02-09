Abusos: el líder laborista escocés pide la renuncia de Starmer

Sarwar declaró en rueda de prensa que debe "hacer lo correcto para mi país y para Escocia", a la vez que recalcó su sincera amistad con Starmer. La noticia supone un duro golpe para la autoridad de Sir Keir, quien actualmente intenta salvar su cargo de primer ministro tras las dimisiones de figuras clave de su entorno en Downing Street.

La solicitud de Sarwar —que se produjo durante una rueda de prensa en Glasgow en el contexto del lanzamiento de la campaña para las elecciones locales previstas en Escocia, parte de la crucial ronda administrativa británica de mayo— no es vinculante, pero hace que la posición de Starmer sea cada vez más precaria.

El líder laborista escocés elogió al primer ministro como "un hombre decente", y añadió que Escocia ahora exige un nuevo "gobierno competente" en Londres, libre de desacuerdos y recriminaciones. Según él, la gestión del escándalo Epstein-Mandelson por parte de Starmer y su equipo representa una distracción para el poder ejecutivo y para el Partido Laborista, que debe centrarse en la campaña electoral antes de las elecciones locales que buscan renovar los gobiernos locales en Escocia y Gales, así como numerosos alcaldes, ayuntamientos y consejos de condado en Inglaterra.

Estas elecciones se caracterizan por resultados desastrosos para el Partido Laborista, cuyo líder escocés es acusado por el partido independentista SNP de intentar simplemente salvar su puesto culpando únicamente al primer ministro de una derrota prevista.

Un portavoz de Downing Street también respondió rápidamente a los comentarios de Sarwar, tras haber descartado ya cualquier posibilidad de dimisión inmediata de Sir Keir esta mañana, tras las dimisiones de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, y su director de comunicación, Tim Allan. "Keir Starmer", reiteró, "es uno de los cuatro únicos líderes laboristas que han ganado unas elecciones generales (en 2024).

Ha recibido un mandato claro de cinco años del pueblo británico para implementar un programa de cambio, y eso es lo que hará".

Ministros destacados, como el viceprimer ministro David Lammy y la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, también se pronunciaron en defensa del liderazgo de Starmer. Si bien algunos allegados al primer ministro recordaron cómo hace tan solo unos meses el propio Anas Sarwar había reivindicado su "amistad" con Peter Mandelson: la antigua eminencia gris del Nuevo Laborismo de Tony Blair (la estirpe de la que proviene el líder escocés, como McSweeney o Allan), cuyo nombramiento como embajador en Estados Unidos, decidido hace un año a pesar de los vínculos ya conocidos con el fallecido pedófilo financiero estadounidense Jeffrey Epstein, ahora aviva la tormenta desatada contra el primer ministro. (ANSA).