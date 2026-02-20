Abusos: el misterio de Sarah Ferguson, "acosada" y en desgracia

"Fergie la pelirroja", despojada de su título de duquesa al igual que su exesposo, parece haber desaparecido literalmente

Ha desaparecido no solo de los programas de entrevistas a los que fue invitada hace apenas unos meses para contar anécdotas ingeniosas o quizás para erigirse en defensora de la monarquía y deplorar la ruptura de los duques de Sussex, Harry y Meghan

Personalmente devastada por el escándalo y otros bochornos recientes revelados en correos electrónicos de los archivos de Epstein, Sarah intentó reaccionar manteniendo el perfil más bajo posible. Al igual que sus dos hijas, Beatriz y Eugenia, aún princesas y miembros oficiales de la Casa de Windsor, quienes también han sido expuestas en los mensajes de texto entre sus padres y el "amigo" Jeffrey

Según el frenesí de los tabloides como el Daily Mail, la ex duquesa de York se encuentra refugiada en los Emiratos: un país amigo de Londres, pero inmune a los tratados de extradición, según los maliciosos. Este es un destino donde el historiador Andrew Lownie, autor de una devastadora biografía-acusación de Andrés, no descarta la posibilidad de que el hermano menor del rey Carlos y tercer hijo de Isabel II intente escapar, siguiendo el ejemplo de lo que hizo el deshonrado ex rey de España, Juan Carlos I, tras la abdicación. Mientras tanto, otros comentaristas de los chismes señalan a Israel como el verdadero refugio de Fergie

Sarah había sido interceptada previamente en los Alpes franceses, invitada por misteriosos "amigos". Más recientemente, se informó que volaba de Dubái a Catar para reunirse con su hija menor en Doha, en una "misión de negocios" como directora de la casa de arte Hauser and Wirth. Su intención parece ser mantenerse alejada de su país natal por el momento, especialmente tras el sensacional arresto de su exmarido

Un país donde se vio envuelta en una serie de escándalos a lo largo de los años, y donde circulan noticias de la quiebra de seis empresas comerciales (ya inactivas) que fundó, así como del cierre de Sarah's Trust, una organización benéfica que aún sigue en activa y que lleva su nombre

Empero, donde, principalmente se descubren las revelaciones más significativas, provenientes de los archivos de Epstein, sobre su intensa correspondencia con el oportunista neoyorquino, que continuó mucho más allá de lo previamente admitido, incluso después de que se disculpara públicamente ante los medios británicos, fingiendo arrepentirse de la relación

En estos mensajes, la ex duquesa, por su parte, se justificaba ante Jeffrey, ya condenado en su país natal por explotación infantil, por haber tenido que repudiarlo. Incluso llegó a llamarlo "el mejor amigo de mi familia". Sin embargo, seguía pidiéndole dinero para afrontar sus propios problemas financieros (resultado de un historial de negocios personales fallidos, marcado por un monstruoso déficit estimado en US$6.000.000), además de los US$150.000 que había pedido prestados desde 2001, según documentos del extranjero

Luego, aduló a Epstein llamándolo "el hermano que siempre quise", y se declaró "a su servicio" y concluyó en broma: "Cásate conmigo". No sin antes enviarle fotos de sus hijas, que entonces eran veinteañeras, u organizar cenas con él durante un viaje a Estados Unidos junto a las muchachas, casi como para celebrar su liberación de la cárcel en 2009

Y asimismo ofrecerle el "consuelo" del chisme, incluyendo una ocurrencia de mal gusto sobre un "fin de semana de sexo" en la montaña de la segunda hija, Eugenie, con su entonces nuevo novio. (ANSA)