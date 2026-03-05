Abusos: El príncipe William cuestionado sobre Andrés: "¨Hace cuánto que lo sabes?"

"¨Desde cuándo sabías de Andrés?", gritó en varias ocasiones un hombre entre la multitud dirigiéndose al heredero al trono, quien lo ignoró mientras continuaba saludando a otras personas y mostrando una sonrisa.

El hombre, como se evidenció en un video grabado por el grupo Republic y publicado en las redes sociales, es un activista de la organización antimonárquica y, como había ocurrido anteriormente con otros que habían protestado en presencia del soberano británico, fue detenido e identificado por los agentes de policía.

La protesta contra William muestra cuánto siguen pesando sobre toda la dinastía Windsor, incluido el príncipe de Gales, los embarrados reveses del escándalo que ha afectado al deshonroso de la familia real, en relación con el sórdido historial de las relaciones del ex duque de York con el financista pedófilo, culminando en el reciente y clamoroso arresto de 12 horas del tercer hijo de Isabel II. (ANSA).