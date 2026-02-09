Abusos: el príncipe William "profundamente preocupado" por los archivos Epstein

Así lo afirma un comunicado emitido por el Palacio de Kensington, en su primera declaración oficial sobre este espinoso asunto para la familia real británica, en el que el ex príncipe Andrés está directamente implicado. E incluso que también salpicó al gobierno de Keir Starmer.

El breve comunicado enfatiza que los pensamientos del príncipe y la duquesa de Gales están "con las víctimas" del escándalo de Epstein y, lo que es más importante, Andrés nunca es mencionado.

Sin embargo, sí hay una referencia indirecta a las numerosas vergüenzas que ha causado, que inevitablemente repercuten en los principales compromisos internacionales de la monarquía: desde la llegada de Guillermo a Arabia Saudita hasta la visita que recibirá el rey Carlos el próximo mes, la primera de un líder nigeriano al Reino Unido en 37 años.

Desde la publicación de los últimos archivos en Estados Unidos sobre el escándalo de Epstein, hace poco más de una semana, los miembros más destacados de la familia real han evitado comentar directamente la serie de vergonzosas revelaciones sobre el exduque de York, ya definitivamente deshonrado por sus estrechos vínculos con el intermediario de pederastas que se suicidó en prisión.

El príncipe William rompió recientemente el silencio de los Windsor, afirmando que "es necesario recordar a las víctimas", durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, y posteriormente enfatizando que "fueron muchísimas".

El jueves pasado, el propio Carlos III fue cuestionado durante una visita pública con la reina Camila a la localidad de Dedham, en Essex, por la implicación de su hermano en el asunto.

"Carlos, ¿has instado a la policía a que inicie una investigación sobre Andrés?", preguntó un hombre entre la multitud al soberano mientras saludaba a sus súbditos.

Ayer, el jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, Morgan McSweeney, renunció tras las presiones generadas por el caso Mandelson. McSweeney ha sido ampliamente citado como quien impulsó el nombramiento de Peter Mandelson como embajador estadounidense, quien quedó seriamente involucrado en el caso Epstein, al tener fuertes lazos con el financista pedófilo.

William se encuentra en Arabia Saudí en su primera visita oficial al país. Hoy se reúne con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, mientras Londres busca profundizar la cooperación económica con la nación del Golfo.

El príncipe heredero saudí acompañará al heredero al trono británico en un recorrido por Al-Turaif, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta tarde, seguido de una audiencia.

La visita de tres días, que concluye el miércoles, tiene como objetivo celebrar los "crecientes lazos comerciales, energéticos y de inversión" antes del centenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante su estancia, William, un entusiasta ambientalista, también visitará la histórica ciudad de Al-Ula, donde aprenderá sobre iniciativas de conservación destinadas a proteger la vida silvestre y el singular paisaje, según su oficina en el Palacio de Kensington.

Las familias reales saudí y británica mantienen desde hace tiempo una relación cordial, y Arabia Saudí es considerada uno de los socios estratégicos más importantes de Gran Bretaña en el Golfo. (ANSA).