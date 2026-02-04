Abusos: Emergen vínculos entre Epstein y un consejero de Sarkozy

Se expande la evidencia de las relaciones frecuentes del financista estadounidense con personalidades influyentes de la política francesa, tras los intercambios con el exministro de Cultura socialista, Jack Lang, y su familia.

De los archivos estadounidenses analizados por la prensa internacional, el nombre de Colom, quien fue consejero diplomático de Sarkozy desde 2007 hasta 2012 y luego director del grupo Edmond de Rothschild, aparece en una abundante correspondencia entre 2013 y 2018.

El capítulo políticamente más sensible se refiere al ex ministro Bruno Le Maire, para quien en 2013 Colom solicita a Epstein que organice una visita a Nueva York con el objetivo de recaudar fondos.

Le Maire, al ser consultado, negó haber tenido jamás relaciones con Epstein, quien en una carta afirma haber recibido a Le Maire en su casa en Nueva York.

Reivindicando su lealtad a Sarkozy, Colom solicita en un mensaje a Epstein que organice un encuentro entre el ex presidente y Hillary Clinton en Nueva York. Más allá de estos y otros favores, la correspondencia entre Colom y Epstein revela una notable confianza, con deslizamientos hacia comentarios problemáticos.

En una conversación de 2013, Epstein compara a las mujeres con "camarones", de los cuales "se tira la cabeza y se conserva el cuerpo". Colom busca hacer bromas de tono racista, afirmando: "Ciertamente estoy más orientado hacia el blanco que hacia cualquier otro color", le dice a su interlocutor. Este responde: "No puedo ni imaginar el olor de un camarón negro... Puah...".

"Ah, estamos de acuerdo de nuevo", replicó Colom. Luego, el 13 de octubre de 2013, el ex consejero de Sarkozy aconseja a Epstein que no pasee por el Marais en París: "Allí hay demasiados gays", dice. (ANSA).