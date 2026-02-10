Abusos: Epstein pagó US$ 100 millones tras acusaciones de fraude

De acuerdo con el Financial Times, los abogados de Wexner se reunieron con funcionarios federales en julio de ese año y explicaron que el empresario había permitido a Epstein controlar sus finanzas personales durante años.

Según ese testimonio, el financista utilizó ese poder para realizar operaciones inmobiliarias en beneficio propio.

Entre las maniobras mencionadas, Epstein habría comprado propiedades con el dinero de Wexner para luego revendérselas a sí mismo a precios muy inferiores.

Uno de los casos señalados fue la mansión de Epstein en Nueva York, adquirida originalmente a través de ese esquema.

Wexner es considerado una figura clave en la historia financiera de Epstein, ya que gran parte de la riqueza inicial del financista se remonta a su relación con el magnate del sector minorista.

Durante años, Epstein manejó las finanzas personales de Wexner y obtuvo un poder extraordinario dentro de su estructura empresarial.

Las revelaciones surgieron pocos días antes de que Epstein fuera hallado muerto en su celda en una prisión de Nueva York, en agosto de 2019, mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su muerte fue oficialmente catalogada como suicidio, aunque el caso continúa generando controversias.

Otros documentos difundidos por el Departamento de Justicia también indican que el cofundador de Apollo Global Management, Leon Black, pagó a Epstein unos US$158 millones entre 2012 y 2017 por asesoramiento financiero y fiscal, pese a las acusaciones públicas contra el financista.

El caso Epstein provocó un terremoto en las élites políticas, financieras y sociales de Estados Unidos y el Reino Unido, debido a sus vínculos con empresarios, políticos y figuras influyentes.

Su colaboradora cercana, Ghislaine Maxwell, fue condenada en 2021 por tráfico sexual y otros delitos relacionados con la red de abusos. (ANSA)