Abusos: Epstein solidario con un juez de la Corte Suprema acusado de abusos sexuales

Lo reporta The Guardian tras examinar algunos documentos sobre el caso del financista pedófilo publicados por el Departamento de Justicia, que revelan que Epstein seguía de cerca la confirmación del juez.

Por ejemplo, el 22 de septiembre de 2018, el pedófilo escribió a una persona cuyo nombre fue censurado: "­la audiencia judicial en curso es una trampa!".

Luego se refirió a la víctima: "­he visto tantas como esta, tantas! Llorará, hará acusaciones sórdidas. Dirá que se siente intimidada, asustada, traumatizada. Dirá que todo lo malo de su vida fue consecuencia del intento de violación, que sufría de ansiedad".

Ford, profesora de psicología en la Universidad de Palo Alto, testificó bajo juramento ante el Senado que, en el verano de 1982, Kavanaugh, visiblemente borracho, la inmovilizó contra la cama, la manoseó e intentó desnudarla. Ambos eran adolescentes.

Los documentos en cuestión no contienen ninguna prueba de que el juez de la Corte Suprema conociera o se hubiera reunido con Epstein. Sin embargo, el financista pedófilo mantenía un estrecho contacto con Kenneth Starr, el fiscal general que dirigió la investigación sobre el romance de Bill Clinton con Monica Lewinsky y otros escándalos. Kavanaugh cooperó con Starr durante la investigación. (ANSA).